Россиянина задержали в Варшаве за запуск дрона над канцелярией премьер-министра

Оператор беспилотника приехал на автомобиле марки Porsche.

Беспилотник летал в воздухе в центре Варшавы и вел видеосъемку Польское радио

В Варшаве задержали гражданина Российской Федерации за запуск беспилотника над зданием канцелярии премьер-министра, передает "Польское радио" со ссылкой на бюро охраны правительства.

По информации ведомства, сотрудники службы безопасности заметили дрона, который в воздухе вел видеосъемку.

"Патруль Бюро охраны правительства вычислил оператора дрона. Мужчину попросили представить документы. Оказалось, что он является гражданином Российской Федерации. Россиянин был задержан и передан полиции", – рассказала пресс-секретарь Агентства внутренней безопасности Польши Наталия Маркевич.

Она добавила, что гражданин России подъехал к канцелярии на автомобиле марки Porsche. Ожидавший в машине мужчина также оказался россиянином. Автомобиль был проверен на присутствие взрывчатых веществ.

Как отметил пресс-секретарь полиции Варшавы Мариуш Мрозек, оператор дрона задержан в связи с нарушением закона об авиации, а именно статьи 212. Согласно этой статье, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, полиция Нидерландов тренирует отряд орлов для перехвата беспилотников, которые нарушают общественный порядок или представляют угрозу общественности. Правоохранители говорят, что "это низкотехнологичное решение высокотехнологичной проблемы".