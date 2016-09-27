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Россиянина задержали в Варшаве за запуск дрона над канцелярией премьер-министра

27 сентября в 01:20

Оператор беспилотника приехал на автомобиле марки Porsche.

беспилотник дрон
Беспилотник летал в воздухе в центре Варшавы и вел видеосъемку
Польское радио
В Варшаве задержали гражданина Российской Федерации за запуск беспилотника над зданием канцелярии премьер-министра, передает "Польское радио" со ссылкой на бюро охраны правительства.

По информации ведомства, сотрудники службы безопасности заметили дрона, который в воздухе вел видеосъемку.

"Патруль Бюро охраны правительства вычислил оператора дрона. Мужчину попросили представить документы. Оказалось, что он является гражданином Российской Федерации. Россиянин был задержан и передан полиции", – рассказала пресс-секретарь Агентства внутренней безопасности Польши Наталия Маркевич.

Она добавила, что гражданин России подъехал к канцелярии на автомобиле марки Porsche. Ожидавший в машине мужчина также оказался россиянином. Автомобиль был проверен на присутствие взрывчатых веществ.

Как отметил пресс-секретарь полиции Варшавы Мариуш Мрозек, оператор дрона задержан в связи с нарушением закона об авиации, а именно статьи 212. Согласно этой статье, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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Напомним, полиция Нидерландов тренирует отряд орлов для перехвата беспилотников, которые нарушают общественный порядок или представляют угрозу общественности. Правоохранители говорят, что "это низкотехнологичное решение высокотехнологичной проблемы".

По материалам: Польское радио
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Тэги Россия Польша дрон полиция охрана беспилотник Porsche
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