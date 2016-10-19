Россияне относятся к Украине так же плохо, как к США и ЕС

Граждане РФ еще не успели изменить свое отношении к Турции на позитивное.

Россияне ненавидят украинцев так же сильно как и европейцев, но чуть меньше чем американцев UAinfo

Большинствонегативно относятся с США, Евросоюзу, Украине и Турции.

Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", проведенного в сентябре.

Каждый пятый опрошенный признал, что "очень плохо" относится к США, 44% оценили свое отношение к Соединенным Штатам как "в целом плохое". В целом хорошо и очень хорошо к США относятся 21% и 2% респондентов.

Немногим более теплые чувства россияне испытывают к Европейскому Союзу: 17% – относятся "очень плохо", 41% – "в целом плохо". 25% и 2% россиян признались соответственно в хорошем и очень хорошем отношении к ЕС.

Наряду с ЕС и США россияне также негативно относятся к Украине. 18% респондентов оценили свое отношение с соседнему государству как "очень плохое", а 38% – как "в целом плохое". Лишь 2% опрошенных считают, что относятся к Украине "очень хорошо", и еще 24% – "в целом хорошо".

Несмотря на некоторое потепление отношений между Кремлем и Анкарой, россияне еще не успели пересмотреть свое преимущественно негативное отношение к Турции. 13% относятся к этой стране "очень плохо", и еще 40% – "в целом плохо". 3% респондентов отметили "очень хорошее", а 28% – "в целом хорошее" отношении к Турции.

Социологи опросили 1600 человек в 48 регионах РФ. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,4%, утверждают в "Левада-центре".

По данным опроса "Левада-Центра", проведенного в августе, негативное отношение к США, Европейскому Союзу и Украине испытывают около 60% жителей России: "очень плохо" и "в основном плохо" к Украине относятся 58% русских, к Европейскому Союзу - 61%, к США – 66%.