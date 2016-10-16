Россияне начали сомневаться в сообщениях их СМИ

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Почти половина россиян-участников опроса считают, что экономическая ситуация в России хуже, чем об этом сообщают их СМИ.

Россияне начали видеть разницу между реальным положением дел в экономике России и тем, о что "рисуют" СМИ РИА Новости

В России растет уровень недоверия граждан к средствам массовой информации, каждый второй отмечает необъективность прессы в освещении ситуации в экономике страны, сообщили в Фонде "Общественное мнение".

Так, с августа 2015 года доля россиян, не доверяющих СМИ, выросла на 10 процентных пунктов с 41% до 51%, тогда как число доверяющих снизилось до 40% по сравнению с 47% годом ранее.

46% респондентов упрекнули прессу в необъективности при освещении ситуации в российской экономике. С ними не согласилась треть (32%) участников опроса, проведенного 8-9 октября среди 1500 человек в 104 населенных пунктах 53 регионов РФ. Каждый пятый (21%) затруднился с ответом.

61% опрошенных считает, что ТВ, радио и газеты дают неполную картину дел в экономике, втрое меньше (20%) тех, кто уверен в обратном.

То, что экономическая ситуация в стране хуже, чем об этом сообщают СМИ, отметили 46% участников опроса, 28% назвали экономическую информацию в СМИ соответствующей действительности, и только 7% полагают, что СМИ сгущают краски, а на самом деле ситуация в экономике лучше.

По данным социологов, за последний год интерес россиян к информации об экономической ситуации в стране упал. В настоящее время за новостями в экономике "внимательно, стараясь ничего не упустить", следят 30% россиян, тогда как годом ранее, в августе 2015-го, таких было 42%. При этом 62% сегодня воспринимают подобную информацию без особого внимания (в 2015 г. - 54%).

Социологи также поинтересовались, следят ли россияне за курсом рубля. Отрицательно ответили 56% опрошенных, положительно - 43%. По мнению 68% респондентов, колебания курса рубля в той или иной мере влияют на их жизнь, для 19% эти изменения не имеют значения.

Говоря о влиянии курса рубля на экономику, 52% участников опроса заявили о пользе роста курса национальной валюты, 17% наоборот считают выгодным его снижение. Треть респондентов (31%) не смогла сформулировать свою позицию по этому вопросу.

Ранее стало известно, что около 80% россиян признали экономический кризис.

Напомним, что о "дне кризиса" российские чиновники говорили еще в середине 2015 года, а в конце того же года президент РФ Владимир Путин начал употреблять новое выражение – "пик кризиса", о достижении которого он неоднократно информировал жителей России.

По официальным данным, ВВП России за первое полугодие 2016 года сократился на 0,9%. В 2015 году российская экономика сократилась на 3,7% при росте мирового ВВП примерно на 3%.