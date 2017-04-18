Россияне чаще всего становятся фигурантами дел о шпионаже в Германии – СМИ

Из 123 подозреваемых в шпионаже, 27 оказались россияне.
На втором месте по количеству обвинений в шпионаже идут граждане Ирана, на третьем – Турции и Китая. После этого следуют сирийцы, а за ними граждане США. Всего семерых американцев обвиняли в шпионаже в Германии за последние десять лет.
Напомним, в марте этого года Министерство юстиции США обвинило четырех человек в создании больших пробоев в системе онлайн безопасности, которые привели к взлому сотен миллионов почтовых ящиков пользователей ресурса Yahoo. При этом одного из подозреваемых задержали в Канаде, еще трое находятся в России.
Директор ФБР Джеймс Коми также сообщил о том, что серверы Национального комитета Республиканской партии США подвергались атакам хакеров, связанных с российскими спецслужбами.Deutsche Welle (Русская редакция)