Россияне чаще всего становятся фигурантами дел о шпионаже в Германии – СМИ

Из 123 подозреваемых в шпионаже, 27 оказались россияне.

За последние 10 лет россиян чаще всего подозревали в шпионаже в Германии

За последние 10 лет в Германии было возбуждено 123 дела о шпионаже в 27 из которых фигурируют. Об этом сообщают немецкие СМИ, ссылаясь на запрос в министерство внутренних дел Германии, пишет DW

На втором месте по количеству обвинений в шпионаже идут граждане Ирана, на третьем – Турции и Китая. После этого следуют сирийцы, а за ними граждане США. Всего семерых американцев обвиняли в шпионаже в Германии за последние десять лет.

Ранее сообщалось, что36-летнего уроженца Санкт-Петербурга Петра Левашова. Российского программиста в США подозревают в хакерских атаках, в том числе совершенных в ходе избирательной кампании 2016 года.

Напомним, в марте этого года Министерство юстиции США обвинило четырех человек в создании больших пробоев в системе онлайн безопасности, которые привели к взлому сотен миллионов почтовых ящиков пользователей ресурса Yahoo. При этом одного из подозреваемых задержали в Канаде, еще трое находятся в России.

Директор ФБР Джеймс Коми также сообщил о том, что серверы Национального комитета Республиканской партии США подвергались атакам хакеров, связанных с российскими спецслужбами.