Россия заявила послу Нидерландов о "предвзятости" международного следствия по MH17

РФ сообщила послу Нидерландов о своих сомнениях в объективности, достоверности и беспристрастности представленных Совместной следственной группой выводов.

РФ не удовлетворена результатами международного расследования трагедии MH17 bellingcat.com

РФ не удовлетворена результатами международного расследованияи надеется, что следователи дадут "квалифицированную оценку факту незакрытия Украиной воздушного пространства – как одной из основных причин произошедшей трагедии", об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Ранее МИД Нидерландов потребовал от посла РФ объяснить критику Москвыотносительно расследования по MH17, которое было представлено 28 сентября 2016 года Совместной следственной группой (Joint Investigation Team, JIT) и которое подтвердило причастность России к уничтожению MH17.

Согласно сообщению российского внешнеполитического ведомства, 3 октября заместитель министра иностранных дел Российской Федерации А. Мешков вызвал в МИД России посла Нидерландов в России Р.Джонс-Бос.

Так, согласно сообщению, до сведения посла были доведены серьезные причины, по которым представленные 28 сентября промежуточные итоги уголовного расследования обстоятельств крушения малайзийского "Боинга" в небе над Украиной 17 июля 2014 г. не могут быть признаны Россией удовлетворительными. "Отмечено, что у российской стороны сохраняются веские основания сомневаться в объективности, достоверности и беспристрастности представленных Совместной следственной группой (ССГ) выводов", - заявила российская сторона.

Также в ходе беседы голландской стороне были озвучены "серьезные аргументы" относительно неприятия в России методов работы ССГ. "Российская сторона по-прежнему считает, что они отличались келейностью, непрозрачностью и предвзятостью. Было указано на неприемлемость игнорирования предоставляемой российской стороной важной объективной информации, что подрывает сотрудничество российских экспертов со следствием, а также компрометирует предпринимаемые усилия по установлению истинной картины трагедии", - говорится в сообщении.

"Российская сторона призвала Гаагу тщательно изучить переданные недавно Россией первичные радиолокационные данные, которые являются наиболее объективным доказательством того, что в действительности происходило в небе над Украиной в момент катастрофы, и учесть их в своих окончательных выводах. Особо была отмечена пагубность давления на Россию и на мировое сообщество в целом с целью заставить закрыть глаза на все многочисленные дефекты в работе ССГ и признать делаемые ею выводы единственно правильными и неоспоримыми", - говорится в сообщении.

Также в МИД РФ выразили надежду на то, что ССГ в рамках своей компетенции даст квалифицированную оценку факту незакрытия Украиной воздушного пространства – как одной из основных причин произошедшей трагедии.

Следует подчеркнуть, что российская сторона уже не впервые акцентирует внимание на том, что якобы передала следствию первичные радиолокационные данные. Однако пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков не смог дать внятного ответа на вопрос, почему РФ опубликовала "первичные показания" радаров только через два года после катастрофы, и почему они противоречат первоначальной версии Кремля об "украинском истребителе". Песков заверил, что российская сторона предоставила следствию все имеющиеся у нее данные с радаров, добавив, что "некоторые страны радарные данные не предоставили". В то же время, во время представления результатов расследования представители Объединенной следственной группы заявили, что она до сих пор не получила в свое распоряжения данных с радиолокационных радаров, несмотря на обещания Москвы предоставить эту информацию, передает Reuters.

Сообщалось, что специалисты очень скептически отнеслись к заявлениям РФ о том, что якобы удалось получить необходимую информацию с головных процессоров ростовского трассового радиолокатора. Ранее спикер Следственного комитета РФ Владимир Маркин со ссылкой на "Алмаз-Антей" заявил, что концерну "удалось получить с одного из своих заводов — Лианозовского электромеханического — необходимую информацию с головных процессоров ростовского трассового радиолокатора. Данная информация, касающаяся катастрофы, поступила в распоряжение СК России и в ближайшее время будет передана голландской стороне". У специалистов подобные заявления из Москвы вызывают усмешку: россияне хитрят, не говоря всей правды. А за два года, прошедших с момента трагедии, какую только информацию не "снимешь" с "головных процессоров". Особенно если ее там нет, говорится в статье Владимира Кравченко "МН17: за полшага до истины. Следователи установили российские корни "Бука"".

"Когда в 1983 г. советский истребитель сбил южнокорейский "Боинг", СССР воспользовался тем, что авиалайнер исчез с радаров, и военные сами нарисовали маршрут его следования. Дабы удостовериться, что российская сторона в случае с MH17 говорит правду, необходимо, чтобы она для начала предоставила информацию о том, какой тип радиолокатора установлен и какова его позиция, о годе выпуска и дате последней модификации, его заводской номер", — пояснил в комментарии ZN.UA экс-руководитель ГУР МО Украины Александр Галака.

28 сентября 2016 года международные следователи в своем промежуточном отчете первого этапа работы Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT) подтвердили причастность России к уничтожению MH17.

Подробнее о последнем отчете JIT читайте в статье Владимира Кравченко "МН17: за полшага до истины. Следователи установили российские корни "Бука" на сайте ZN.UA.