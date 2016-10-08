Россия заблокировала в Совбезе ООН французскую резолюцию по Сирии

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Франция призывала США и Россию немедленно восстановить перемирие в Алеппо.

Россия в Совбезе заблокировала французскую резолюцию BBC Україна

Представители Российской федерации заблокировали в Совете безопасности ООН предложенную Францией резолюцию о прекращении огня в сирийском Алеппо, сообщило РИА Новости по итогам голосования 8 октября.

Франция в своем проект резолюции призвала США и Россию немедленно восстановить режим прекращения огня в Аллеппо, население которого оказалось на грани гуманитарной катастрофы.

Россия, по инициативе которой созвано заседание Совбеза, подготовила свой проект резолюции.

Ранее в понедельник в Госдепартаменте заявили о выходе США из переговров с РФ по мирному урегулированию сирийского конфликта. США выведут из Сирии персонал, который должен был контролировать реализацию мирных соглашений. При этом Вашингтон не собирается разрывать военные контакты с Россией для избежания конфликтов в воздухе.

Как сообщалось, госсекретарь США Джон Керри заявил об "огромном недоверии" между Вашингтоном и Кремлем в переговорах по Сирии.

Напомним, представители администрации президента США приступили к обсуждению более жестких вариантов ответа Вашингтона на возобновление боевых действий в Алеппо, включая варианты военного разрешения ситуации.

Ранее постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр во время экстренного заседания Совбеза уличила во лжи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По ее словам, в тот момент, когда российский министр заявлял на заседании в ООН, что Москва выступает за мирное решение конфликта в Сирии, Россия и силы Башара Асада грузили на самолеты бомбы для удара по Алеппо.

Подробнее о соглашении о перемирии в Сирии и перспективвах урегулирования конфликта с участием США и России читайте в материале Виталия Федянина "Сирия: перемирие, которого не было" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".