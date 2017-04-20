Россия заблокировала резолюцию Совбеза ООН по КНДР

При этом на принятие резолюции соглашался даже Китай.

Россия не пропустила резолюцию Совбеза ООН по КНДР, хотя ее поддержал даже Китай exposingbabylon.com

Попытку Совета Безопасности ООН сделать совместное заявление позаблокировала делегация России. Делегация РФ отказалась поддерживать финальный проект заявления, несмотря на то, что его поддержал даже Китай, который считается главным спонсором и политическим союзником КНДР, пишет DW

Россия потребовала добавить в проект резолюции слова про "политический диалог", а также убрать замечание по поводу решимости международного сообщества принимать "дальнейшие серьезные меры". Из-за нежелания России поддержать проект заявления, его не удалось принять.

Напомним, в ночь на 16 апреля в КНДР состоялись. Попытка ракетного запуска была предпринята на следующий день после того, как в Северной Корее прошел военный парад, посвященный 105-ой годовщине со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. На параде впервые были показаны баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) Pukkuksong-2.

Ранее власти КНДР заявили, что в ответ на приближение ударной группы американского флота, которую США направили к Корейскому полуострову, будут защищать себя "мощной силой оружия". В состав ударной группы, что движется к полуострову, входит авианосец и другие военные корабли. Тихоокеанское командование США заявляет, что группа направлена для поддержки готовности в регионе.

Как сообщалось, администрация Дональда Трампа обдумывает расширение политического и экономического давления против Северной Кореи.