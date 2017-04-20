Россия заблокировала резолюцию Совбеза ООН по КНДР

При этом на принятие резолюции соглашался даже Китай.
Россия потребовала добавить в проект резолюции слова про "политический диалог", а также убрать замечание по поводу решимости международного сообщества принимать "дальнейшие серьезные меры". Из-за нежелания России поддержать проект заявления, его не удалось принять.
Ранее власти КНДР заявили, что в ответ на приближение ударной группы американского флота, которую США направили к Корейскому полуострову, будут защищать себя "мощной силой оружия". В состав ударной группы, что движется к полуострову, входит авианосец и другие военные корабли. Тихоокеанское командование США заявляет, что группа направлена для поддержки готовности в регионе.
Как сообщалось, администрация Дональда Трампа обдумывает расширение политического и экономического давления против Северной Кореи.Deutsche Welle (Українська редакція)