Россия вышла на третье место по расходам на военную сферу – SIPRI

В 2016 расходы РФ на оборону выросли почти на 6%.
Первое место продолжают удерживать США с недосягаемым результатом в 611 миллиардов долларов, продемонстрировав рост военных расходов на 1,7% за последний год. Вторую ступень по расходам занимает Китай, который тратит на армию 215 миллиардов долларов. Саудовская Аравия, которая ранее занимала третье место, сократила свои расходы почти на треть и упала на четвертое место.
Рост расходов на оборону стран восточной и западной Европы составил умеренные 2,4% и 2,6% соответственно, несмотря на обеспокоенность российской угрозой. Тем не менее, 2016 стал вторым годом подряд роста военных расходов в Европе.НАТО завершил переброску батальона в Эстонию. Примерно 1200 военных из Великобритании и Франции расположились в гарнизоне в городе Тапа - в 80 км на юго-восток от столицы Эстонии Таллинна и в 150 километрах от границы с Россией.
Напомним, что на саммите НАТО в Варшаве в июле 2016 года также было принято решение разместить четыре батальона в Польше, Литве, Латвии и Эстонии в 2017 году.
Германия руководит батальоном в Литве, США - в Польше, Великобритания - в Эстонии, а канадцы - в Латвии.ZN.UA