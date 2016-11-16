Россия выйдет из соглашения по Международному уголовному суду

В Кремле отреагировали на принятое в Гааге решение приравнять аннексию Крыма к международному вооруженному конфликту.

Кремль выводит РФ из соглашения по Международному уголовному суду в Гааге GlobalPost

Президент РФподписал распоряжение о выходе России из соглашения по Международному уголовному суду.

Соответствующий документ от 16 ноября обнародован на Официальном интернет-портале правовой информации в среду.

В распоряжении президента "О намерении Российской федерации не стать участником Римского статута Международного уголовного суда", предписывается принять предложение Минюста, согласованное с МИД и федеральными органами исполнительной власти, о направлении генсеку ООН уведомления о намерении РФ не становится участником Римского статута международного уголовного суда.

Римский статут Международного уголовного суда был принят дипломатической конференцией полномочных представителей под эгидой ООН в Риме в 1998 году, и подписан от имени РФ в 2000 году.

Напомним, 15 ноября Международный уголовный суд в Гааге приравнял аннексию Крыма к международному вооруженному конфликту.

Как отмечается в отчете предварительного расследования прокурора МУС Фату Бенсуда, установление факта изначальной интервенции, повлекшей за собой оккупацию, не требуется. Таким образом, данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского устава.

Также отмечается, что оккупационная власть осуществляет притеснение крымских татар на полуострове, насильственно переместила 179 арестованных лиц на территорию РФ и принудительно мобилизирует на военную службу жителей Крыма.

Суд решил продолжить сбор доказательств по данному вопросу в следующем году.