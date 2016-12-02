Россия ввела в строй еще одну новую дивизию возле границ Украины

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Кремль реализовал свои планы по созданию трех новых дивизий в Западном и Южном военных округах РФ.

Россия завершила формирование 150 мотострелковой дивизии в Ростовской области

Новая 150 мотострелковаяВС РФ, дислоцированная в Ростовской области, приступила к выполнению заданий в четверг, первого декабря, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Хочу отметить, что со вчерашнего дня 150 мотострелковая дивизия приступила к выполнению задач по защите рубежей на юге страны", – цитирует УНИАН его заявление на совещании в Москве.

Как отметил глава российского военного ведомства, в области было завершено создание первого военного городка данного соединения.

Напомним, в мае Сергей Шойгу заявил, что до конца этого года Россия сформирует три новых дивизии для противодействия растущей активности НАТО у ее границ. По его словам, две дивизии будут сформированы в Западном, и еще одна – в Южном военном округе.

Ранее издание The National Interest писало, что чрезмерная милитаризация лишь навредит боеспособности российской армии из-за недостаточного числа резервистов и скромных возможностей российской экономики.