Россия ввела в строй еще одну новую дивизию возле границ Украины

Кремль реализовал свои планы по созданию трех новых дивизий в Западном и Южном военных округах РФ.
"Хочу отметить, что со вчерашнего дня 150 мотострелковая дивизия приступила к выполнению задач по защите рубежей на юге страны", – цитирует УНИАН его заявление на совещании в Москве.
Как отметил глава российского военного ведомства, в области было завершено создание первого военного городка данного соединения.
Напомним, в мае Сергей Шойгу заявил, что до конца этого года Россия сформирует три новых дивизии для противодействия растущей активности НАТО у ее границ. По его словам, две дивизии будут сформированы в Западном, и еще одна – в Южном военном округе.
Ранее издание The National Interest писало, что чрезмерная милитаризация лишь навредит боеспособности российской армии из-за недостаточного числа резервистов и скромных возможностей российской экономики.УНИАН