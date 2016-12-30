Россия ввела санкции против КНДР из-за ракетно-ядерных испытаний

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Санкции касаются ограничения экспорта угля и металлов из КНДР.

Российские санкции ограничивают ряд сделок с гражданами и юрлицами из Северной Кореи по купле-продаже угля, железа, золота, серебра

Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2270 от 2 марта 2016 г." , который предполагает ряд санкций против Северной Кореи

Документ опубликован на российском официальном портале правовой информации.

Указ содержит ряд ограничений, которые РФ вводит в соответствии с резолюцией в отношении КНДР.

Российские санкции ограничивают ряд сделок с гражданами и юрлицами из Северной Кореи по купле-продаже угля, железа, золота, серебра, топлива, материалов и технологий, которые могут использоваться для осуществления ядерной программы КНДР, фрахтования воздушных и морских судов. Указ запрещает вывозит из России в Северную Корею предметы роскоши.

Как сообщалось, в конце ноября

в ответ на новые испытания ядерного оружия, которые она произвела в сентябре. Санкции ввели уже в пятый раз с момента первого ядерного испытания, которое случилось в 2006 году.

9 сентября Северная Корея провела пятое самое крупное испытание ядерного оружия, тем самым, в очередной раз нарушив Договор о

, который в свое время также подписала.