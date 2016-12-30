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Россия ввела санкции против КНДР из-за ракетно-ядерных испытаний

30 декабря в 16:13

Санкции касаются ограничения экспорта угля и металлов из КНДР.

Путин
Российские санкции ограничивают ряд сделок с гражданами и юрлицами из Северной Кореи по купле-продаже угля, железа, золота, серебра
Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2270 от 2 марта 2016 г." , который предполагает ряд санкций против Северной Кореи.

Документ опубликован на российском официальном портале правовой информации.

Указ содержит ряд ограничений, которые РФ вводит в соответствии с резолюцией в отношении КНДР.

Российские санкции ограничивают ряд сделок с гражданами и юрлицами из Северной Кореи по купле-продаже угля, железа, золота, серебра, топлива, материалов и технологий, которые могут использоваться для осуществления ядерной программы КНДР, фрахтования воздушных и морских судов. Указ запрещает вывозит из России в Северную Корею предметы роскоши.

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Как сообщалось, в конце ноября Совет безопасности ООН ввел новые санкции против КНДР в ответ на новые испытания ядерного оружия, которые она произвела в сентябре. Санкции ввели уже в пятый раз с момента первого ядерного испытания, которое случилось в 2006 году. 9 сентября Северная Корея провела пятое самое крупное  испытание ядерного оружия, тем самым, в очередной раз нарушив Договор о нераспространении ядерного оружия, который в свое время также подписала. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Россия КНДР санкции Корея
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