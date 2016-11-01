Россия все более агрессивна к Великобритании - глава британской разведки

РФ была скрытой угрозой в течение десятилетий

Россия использует пропаганду, шпионаж, диверсии, кибератаки, действует по всей Европе и Великобритании kazanreporter.ru

Россия представляет собой все более агрессивную угрозу стабильности Великобритании и использует все современные средства в своем распоряжении для достижения целей, заявил глава британской контрразведки MI5 Эндрю Паркер.

"РФ использует все возможности государственных органов и сил, чтобы протолкнуть свою внешнюю политику за границу наиболее агрессивным способом", - заявил Паркер в интервью The Guardian.

Он добавил, что в то время, когда наибольшее внимание мирового сообщества сосредоточено на борьбе с ИГИЛ, среди остальных больше всего выделяется Россия, которая является угрозой для Великобритании.

Паркер подчеркнул, что Россия использует пропаганду, шпионаж, диверсии и кибератаки и действует по всей Европе и Великобритании.

Он также отметил, что Россия все еще обладает множеством офицеров разведки в Великобритании.

"Россия все больше определяет себя как оппозицию Западу и, кажется, действует соответственно", - подчеркнул Паркер.

В пример он привел действия России в Украине и Сирии.

Паркер добавил, что Россия была скрытой угрозой в течение десятилетий.

Ранее издание Sueddeutsche Zeitung писало, что Россия пытается вести "холодную войну", но она не СССР. Кроме ядерного оружия, у России ничего не осталось от величия СССР. У нее сейчас есть лишь около половины от 286-миллионного населения Советского союза. А экономику России можно сравнить разве что с испанской во времена кризиса.

Издание New York Times писало, что новая Холодная война не началась, но Путину нравится портить чужие планы. Ряд киберстратегов и молодых дипломатов жалуются на протяжении последних девяти месяцев, что неспособность наметить границы дозволенного поощрила Путина выяснить, что еще он может сделать, особенно во времена политического перехода в США.

А бывший министр обороны Украины и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко в комментарии для ZN.UA отметил, что "классической" холодной войны не будет. Не выполнив роль гаранта безопасности, отведенную ей в качестве постоянного члена Совета безопасности ООН, Россия сама превратилась в угрозу войны горячей, и это уже проблема планетарного масштаба.