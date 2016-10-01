Россия вооружится новым "Буком"

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Зенитно-ракетный комплекс поступит на вооружение одной из бригад Южного военного округа, к которому российское командование относит и оккупированный Крым.

В новом "Буке" ракет будет больше fmgnews.info

На вооружение одной из бригад ПВО Южного военного округа России (к этому округу относят и оккупированный Крым) в этом году поступить новейший зенитно-ракетный комплекс "Бук-3М".

"В интересах Сухопутных войск продолжается оснащение подразделений ПВО современными зенитными ракетными комплексами. Это, прежде всего, высокопомехозащищенный ЗРК "Бук-МЗ", одна самоходная установка которого способна одновременно вести стрельбу по шести воздушным целям. В 2016 году указанное вооружение будет поставлено в одну из бригад южного военного округа", - рассказал главком Сухопутных войск России генерал-полковник Олег Салюков, сообщает ТАСС.

Предполагается, что новый комплекс продолжит линейку зенитных ракетных комплексов "Бук". Сейчас на вооружении состоит комплекс "Бук-М2".

Также сообщается, что летом этого года российский концерн "Алмаз-Антей" провел успешный пуск ракеты "Бук-М3" на полигоне Капустин Яр под Астраханью. Испытанная ракета по техническим характеристикам практически в два раза превосходит предыдущие модели и не имеет аналогов в мире среди зенитных ракетных комплексов своего класса. Новая ракета имеет значительно меньшую массу, что позволило увеличить боекомплект.

Однако подробные характеристики комплекса "Бук-М3" неизвестны. Сообщается лишь, что предшественник способен поражать твердотопливными ракетами воздушные цели на дальности от 3 до 45 км и на высоте до 15 м до 25 км. Кроме того, он может уничтожать баллистические ракеты с дальностью пуска до 150-200 км.

Комплекс "Бук" известен в связи с катастрофой пассажирского самолета в небе над Донбассом.

17 июля 2014 года в Донецкой области рядом с поселком Шахтерск в зоне боевых действий был сбит Боинг-777 "Малайзийских авиалиний", следовавшего рейсом MH17 "Амстерлам-Куала-Лумпур". Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли.

13 октября 2015 года состоялась презентация доклада Совета безопасности Нидерландов, согласно которому самолет рейса MH17 был сбит ракетой комплекса "Бук" российского производства. В то же время, в докладе не названы ответственные за запуск этой ракеты.

Подробнее о последнем отчете JIT читайте в статье Владимира Кравченко "МН17: за полшага до истины. Следователи установили российские корни "Бука" на сайте ZN.UA.