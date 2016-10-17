Россия вернулась к модели Ялты и больше не принимает правил в Европе – заместитель Генсека НАТО

Заместитель Генсека НАТО рассказал, что именно Москва возродила со времен Холодной войны.
Об этом Wall Street Journal сказал заместитель Генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, который сегодня заканчивает свою работу в руководстве военного блока.
"Когда во времена Брежнева я работал в России, а также в Госдепартаменте в 80-х, Россия была заинтересована в укреплении системы на основе правил. Россия пыталась создать стабильный статус-кво. Мы могли сотрудничать в Европе и добиться общей стабильности. Теперь у нас этого нет", - сказал он.
При этом Вершбоу убежден, что Владимир Путин - ревизионист, который хочет пересмотреть порядок вещей, установленный после Холодной войны.
"Мы в ситуации, в которой Россия не принимает правила в Европе. И поэтому в Европе продолжается наиболее нестабильный мир. Это не так, как было во время Холодной войны. Россия не хочет сохранить статус-кво. Она хочет перераспределить сферы влияния. Наша модель - Хельсинки. Их модель – Ялта", - сказал заместитель Генерального секретаря ООН.
Он также добавил, что Западу стоит быть реалистичным в том, чего можно достичь в отношениях с Россией, и отбросить фатализм. По его мнению, стоит попробовать восстановить определенную предсказуемость. Однако, добиться ослабления напряженности, как в период разрядки или после завершения Холодной войны, вряд ли удастся.
"Но это требует политического решения Москвы, что она хочет прозрачности. Мы заняли нравственную и справедливую позицию, если говорить о возвращении к практическому сотрудничества и ведения дел, как обычно. Это невозможно до тех пор, пока россияне окапываются в Украине. Оставить все позади означало бы предать украинцев и наши принципы. Мы уже сделали эту ошибку в некотором смысле после войны в Грузии", - сказал Вершбоу.
Ранее издание Sueddeutsche Zeitung писало, что Россия пытается вести "холодную войну", но она не СССР. Кроме ядерного оружия, у России ничего не осталось от величия СССР. У нее сейчас есть лишь около половины от 286-миллионного населения Советского союза. А экономику России можно сравнить разве что с испанской во времена кризиса.
Издание New York Times писало, что новая Холодная война не началась, но Путину нравится портить чужие планы. Ряд кіберстратегів и молодых дипломатов жалуются на протяжении последних девяти месяцев, что неспособность наметить границы дозволенного поощрила Путина выяснить, что еще он может сделать, особенно во времена политического перехода в США.
А бывший министр обороны Украины и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко в комментарии для ZN.UA отметил, что "классической" холодной войны не будет, сегодняшние вызовы более неконтролируемые. Не выполнив роль гаранта безопасности, отведенную ей в качестве постоянного члена Совета безопасности ООН, Россия сама превратилась в угрозу войны горячей, и это уже проблема планетарного масштаба.
Читайте больше мнений экспертов в области геополитики и безопасностив материале "Чего ждать Украине от противостояния России и Запада" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".ZN.UA