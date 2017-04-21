Россия уже начала новую войну Холода, и США придется в ней поучаствовать - The Times

По мнению издания, такое противостояние опасно, но сейчас кажется единственным способом сохранить мир и стабильность в мире.

The Times считает, что новая Холодная война уже началась и объявил ее Путин. Укрінформ

Дипломатическое противостояние между США изаняло всю вторую половину 20-го века. Конфликт не перерос в открытую войну между двумя супердежравами, но мир по крайней мере дважды оказывался за шаг до ядерного уничтожения из-за крайностей и заблуждений. Последний советский лидер Михаил Горбачев предостерегает, что Холодная война может возобновиться. Поэтому Западу стоит "восстановить доверие" с Россией.

Эти слова могут показаться точными и своевременными, учитывая противоречивые политику и риторику президента Дональда Трампа. Однако, несмотря на все ожидания, он может двигаться к дипломатической позиции, которая имеет смысл.

Об этом пишет издание The Times, объясняя, что она предусматривает американское противостояние против России за ее агрессивное и вызывающее поведение, а также параллельную работу над налаживанием связей с Китаем на основе общих интересов. Можно провести параллель между таким подходом и политикой США в начале 70-х.

"Критики могут назвать это возобновлением Холодной войны, но, как считали США и их союзники с конца Второй мировой войны и до распада СССР в 1991 году, это может оказаться лучшим способом, чтобы сохранить мир и безопасность", - говорится в статье.

Горбачев прав, когда выражает беспокойство из-за плохих американо-российских отношений. Но виноват в этом режим Владимира Путина и его лживое, экспансионистское поведение. А также его кампании против несогласных, которых он решался убивать даже на территории других стран, как это произошло с Александром Литвиненко в Лондоне в 2006-м году. Своей агрессией против Украины и аннексия Крыма Путин нарушил границы в Европе грубой силой. На Ближнем Востоке Кремль поддержал своего "клиента" - президента Сирии Башара Асада - и помог ему уничтожать мирное население жестокими методами, такими как применение химического оружия. Издание напоминает о российской пропаганде и вмешательстве в выборы в США, которое может повториться скоро во Франции с целью привести к власти лидера радикалов Марин Ле Пен.

Россия нарушает международные нормы. И единственный ответственный выбор для Запала - поступить так же, как он сделал с СССР в послевоенные годы. Альянс времен Второй мировой войны развалился из-за неоспоримых доказательств намерений Сталина: переворот в Чехословакии в 1948 году, Берлинская блокада в 1949-м и постоянный шпионаж с целью украсть американские ядерные разработки были убедительными. Единственным сценарием для США, которые понимали, что их безопасность зависит от свободы Западной Европы, было начать противостоять коммунизму и отправить военные силы для сдерживания.

"Новая Холодная война была провозглашена Путиным. США придется вступить в нее. Тем временем, Трамп неожиданно уменьшил свою враждебную риторику в адрес Пекина, отказался от привычки называть Китай "манипулятором валют" и явно признал необходимость сотрудничать в вопросе безопасности в регионе", - говорится в статье.

По мнению издания, это правильный курс. Китай остается автократией с неутешительным багажом нарушений прав человека. Но его интересы в критических вопросах совпадают с интересами Запада.

Ранее профессор политологии в Rutgers University-Newark Александр Мотыль писал в статье для Atlantic Council, что Холодная война уже идет, но она не такая, как прежде. Такой конфликт, как в 70-х и 80-х годах, сейчас не возможен, поскольку современная Россия – это не Советский Союз. Она лишь недоразвитая страна с ядерной бомбой, которая не может стать полноценным соперником Америки. Вместе с тем, современная холодная война началась с момента оккупации российскими войсками украинского полуострова Крым. Она ставит под угрозу послевоенную архитектуру безопасности в Европе.