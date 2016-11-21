Россия усилит свои противовоздушные силы из-за американской ПРО в Европе

Москва развернет в Калининградской области ракетные комплексы "Искандер" и системы ПВО С-400.

Россия снова пообещала ответить ответить на развертывание американской ПРО в Европе

РФ усилит своина западном направлении, в ответ на развертывание компонентов американской системы ПРО в Европе, заявил председатель комитета Совета РФ по обороне и безопасности Виктор Озеров.

"В качестве ответных мер против такого рода угроз мы вынуждены будем усиливать систему воздушно-космической обороны на данном направлении, задействовать дополнительные силы и средства для решения задач прикрытия соответствующих объектов и пунктов управления. В это усиление входит и размещение С-400 и комплексов "Искандер" в Калининграде, и создание новых формирований в Западном и Южном военных округах", – заявил он в интервью для "РИА Новости".

По словам Озерова, российская сторона опасается, что инфраструктура ПРО может быть использована странами НАТО для размещения ударных вооружений, в частности –крылатых ракет наземного базирования.

Глава комитета отметил, что наряду с мотострелковыми танковыми подразделениями, новые дивизии, созданные в Западном и Южном военном округах, включают в себя части ПВО.

"Кроме того, и мы это не скрываем, мы совершенствуем наши военно-воздушные силы, разрабатываем новые, современные виды ракет классов как "земля-воздух", так и "воздух-земля", которые были бы способны преодолеть воздушную оборону, которая есть у США в Европе", – подчеркнул он, добавив, что Россия постоянно наблюдает за ситуацией в Европе, и "готова реагировать".

Напомним, 12 мая США ввели в строй новую систему ПРО наземного базирования в Румынии. Система ПРО передана командованию НАТО и будет размещаться на вспомогательном объекте ВМС США в румынском Девеселу, где находится румынская военная база.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с этим заявила, что развертывание элементов системы противоракетной обороны США в Восточной Европе является нарушением Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) которое заставляет Россию принимать "ответные меры военно-технического характера".

Тем временем, в польском поселке Редзиково началось строительство американской базы комплексной системы противоракетной обороны. Базу будут обслуживать максимум 300 пехотинцев и гражданских лиц. Самые важные элементы системы, то есть радар и пусковую установку SM-3, должна обеспечить компания AMEC Programs Inc., расположенная в штате Джорджия (США).