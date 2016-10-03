Россия требует за реанимацию соглашения с США по плутонию отмены санкций и сокращения НАТО

За утилизацию своего оружейного плутония Москва требует от Вашингтона прекратить поддержку Украины и снять санкции.

В Кремле назвали условия утилизации российского оружейного плутония

Российская сторона может реанимировать Соглашение с США по утилизации оружейного плутония, если Вашингтон сократит военную инфраструктуру НАТО в Восточной Европе, снимет с РФ санкции и отменит "закон Магнитского".

Соответствующие условия возобновления действия документа содержатся в законопроекте №1893 от 3 октября, внесенном на рассмотрение Госдумы российским президентом Владимиром Путиным.

Документ, в частности, предлагает американской стороне сократить военную инфраструктуру и численность контингента войск США на территориях стран-членов НАТО, вступивших в альянс после 1 сентября 2000 года; отменить "закон Сергея Магнитского" и направленные против РФ положения закона США о поддержке свободы Украины от 2014 года.

Помимо этого, от Вашингтона ожидают отмены всех санкций, введенных США в отношении "отдельных субъектов РФ, российских юридических и физических лиц", а также компенсации ущерба, понесенного РФ в результате их действия (включая потери от контрсанкций).

США также должны предоставить Кремлю четкий план необратимой утилизации плутония, подпадающего под действие Соглашения.

Ранее президент РФ Владимир Путин распорядился приостановить заключенное с США соглашение об утилизации оружейного плутония, не являющегося необходимым для нужд обороны, в связи с "недружественными действиями США в отношении РФ".

Напомним, в июле прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия пополнит свои ядерные силы 40 новыми межконтинентальными баллистическими ракетами, для защиты от которых якобы бесполезна любая система ПРО.

В свою очередь, в НАТО пообещали ответить на ядерную активность России. При этом, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что планы президента Путина – это не что иное, как необоснованное и опасное "бряцанье" ядерным оружием.

Как пишет для ZN.UA обозреватель Алексей Ижак, "бряцание" ядерным оружием дало России некоторые тактические дивиденды. Однако в стратегической перспективе такая политика загоняет Россию в угол, для выхода из которого у нее может банально не хватить денег.

Подробнее об угрозе гонки ядерных вооружений между Россией и США читайте в статье "Ядерный угол для России" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".