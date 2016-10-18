Россия так и не передала следствию по катастрофе MH17 новые данные с радаров

Посольство Нидерландов в Москве все еще не получило от РФ новые данные по уничтожению малазийского "Боинга".
Как сообщает NOS, со ссылкой на заявление спикера следственной группы, данные должны были быть переданы в Нидерланды через посольство в Москве, но пока туда ничего не поступало.
Отмечается, что в группе не испытывают высоких ожиданий от данных, которые может предоставить российская сторона, поскольку собранные материалы и без того указывают на ее причастность к катастрофе.
Напомним, Боинг-777 Малайзийских авиалиний, следовавшего рейсом MH17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной территорией Донецкой области. Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли.
28 сентября 2016 года международные следователи в своем промежуточном отчете первого этапа работы Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT) подтвердили причастность России к уничтожению MH17.
Подробнее о последнем отчете JIT читайте в статье Владимира Кравченко "МН17: за полшага до истины. Следователи установили российские корни "Бука" на сайте ZN.UA.ZN.UA