Россия станцевала победный танец в Овальном кабинете - Politico

Для Москвы важен сам факт встречи президента США с Лавровым, а не достижение каких-либо конкретных договоренностей.

Трамп разрешил Лаврову то, чего не позволял Обама. Flickr/МИД России

Когда президент СШАминистра иностранных дел России Сергея Лаврова за считанные часы после увольнение директора ФБР, он сделал это по просьбе Владимира Путина.

Об этом на страницах Politico пишет обозреватель Сьюзен Глассер, которая добавляет, что источники в Белом доме подтвердили ей, что российский президент попросил Трампа о такой встрече во время последнего телефонного разговора.

В свою очередь, администация Барака Обамы годами отказывала Лаврову в аудиенции в кабинете президента США.

"Русские умоляли нас об этом годами. Они постоянно добивались такой встречи, а мы постоянно говорили - нет", - сказали неназванные американские чиновники.

Фото Трампа с Лавровым рядом с заявлением Белого дома по итогам встречи о том, что американский президент "подчеркнул свое желание построить улучшенные отношения между США и Россией", появились в очень тревожный момент для Трампа, когда республиканцы и демократы критикуют его за увольнение директора ФБР Джеймса Коми. Перед встречей в Овальном кабинете Лавров даже посмеялся над решением американского президента, сказав со смехом, что ничего не слышал об увольнении Коми. Эту шутку он отпустил, стоя рядом с Госсекретарем Рексом Тіллерсоном. По мнению обозревателя, Лавров давно мечтал о таком моменте, когда во время официального приема у президента США он будет смеяться над Америкой.

Российский глава МИД с 2004 года работает с Владимиром Путиным над возвращением так называемого "величия" России, желательно за счет интересов Америки. Поэтому для Москвы эта сцена была не просто частью спектакля в Вашингтоне, в котором бы российские чиновники сыграли роль статистов.

"Это была реабилитация, доказательство, что их лояльность к Трампу на протяжении последних лет напряжения с предыдущими американскими президентами еще может окупиться", - говорится в статье.

В свою очередь, бывший посол США в России Александр Вершбоу отметил: "Для Лаврова сам факт этой встречи и протокольной съемки не зависимо от того, будут ли какие-то договоренности, ярко демонстрирует миру и россиянам, что Россия вернулась, а попытки изолировать ее - провалились".

Тем временем, в Кремле встреча Лаврова с Трампом оценивают со "сдержанным оптимизмом". По словам Дмитрия Пескова, сама встреча является позитивным моментом, однако странам предстоит еще много работать над своими отношениями.

Как сообщалось, 10 мая глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном. По словам Лаврова, он обсудил с Трампом украинскую и сирийскую проблематику, не касаясь вопроса санкций против РФ. Трамп, в свою очередь, Трамп назвал встречу с главой МИД РФ "очень-очень хорошей".