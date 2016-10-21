Россия сократила штат своего посольства в Лондоне

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В российском посольстве интересуются, хочет ли вообще Британия иметь полноценное представительство РФ.

Великобритания не открыла визы для ряда российских дипломатов. Wikimedia commons

Российскому посольству в столицепришлось сократить количество работников из-за проблем с получением виз. Как сообщает Reuters , разрешение на пересечение британской границы не смогли получить даже некоторые карьерные дипломаты России.

"Мы пытаемся понять, заинтересована ли Британия ввобще в российском дипломатическом присутствии в Лондоне. Посольство сокращается, и возможно оно будет уменьшено еще больше. Люди не могут пройти ротацию, потому что визы не выдали. Надеюсь, эта проблема будет решена нынешним правительством", - сказал российский посол Александр Яковенко.

Он также пожаловался, что уже больше года Великобритания выдает российским дипломатам визы с задержкой.

Отношения между Лондоном и Москвой напряженные. Страны часто публично обмениваются обвинениями из-за российского вторжения в Украину, Сирию, а также из-за убийства бывшего агента КГБ Александра Литвиненко в Лондоне. Также Великобритания вместе с Францией выступала за усиление санкций против России за бомбардировки Алеппо. Однако, ЕС все же ненаважився на такой шаг.