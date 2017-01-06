Россия снова объявила о сокращении своей военной группировки в Сирии

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Первыми зону конфликта покинут авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" и крейсер "Петр Великий".

"Адмирал Кузнецов" покидает берега Сирии Кадр/YouTube

Минобороны РФ приступает к сокращению группировки ВС РФ в Сирии, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Как сообщают российские СМИ, глава Генштаба сообщил, что первыми зону конфликта покинут авианосец "Адмирал Кузнецов" и крейсер "Петр Великий", а также корабли сопровождения.

"В соответствии с решением верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина Минобороны приступает к сокращению группировки Вооруженных сил в Сирии", - отметил он.

Герасимов указал, что авианесущая группа выполнила в Сирии свои задачи.

Напомним, в марте прошлого года президент России Владимир Путин приказал начать вывод российских войск из Сирии. Тогда он заявлял, что задача, которую он ставил перед армией, "в целом выполнена".

Тем не менее, масштабная операция российских ВС в Сирии продолжалась на протяжении всего 2016 года. При поддержке российской авиации войска Асада смогли взять под свой контроль восточную часть Алеппо, удерживаемую силами оппозиции на протяжении нескольких лет.

Как сообщалось ранее, турецкая и российская стороны согласовали новый план перемирия в Сирии. Предложенное перемирие не будет касаться террористических организаций. В случае успешного прекращения огня, сирийское правительство и оппозиция приступят к переговорам по урегулированию конфликта в Астане. Гарантами урегулирования выступят Турция и Россия.

Режим прекращения огня в Сирии вступил в силу в полночь 30 декабря.

Основные моменты истории сирийского конфликта читайте в спецпроекте ZN.UA "Что важно знать о конфликте в Сирии".