Россия сформировала две новых дивизии возле границ Украины

Новые подразделения полностью укомплектованы личным составом, оружием и техникой, заявил глава военного ведомства РФ.

Россия разместила свои новые мотострелковые дивизии в Белгородской, Воронежской и Смоленской областях militaryphotos.net

Вооруженные силы РФ заверщили формирование двух мотострелковых дивизий с подразделениями в Белгородской, Воронежской и Смоленской областях, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В текущем году в Западном военном округе проведено около 100 организационных мероприятий, в том числе по завершению формирования двух мотострелковых дивизий, подразделения которых размещены в Белгородской, Воронежской и Смоленской областях", - цитируют российские СМИ его заявление на заседании коллегии военного ведомства.

Шойгу указал, что новые дивизии полностью укомплектованы личным составом, оружием и техникой. Около 70% личного состава, по его словам, составляют контрактники.

Напомним, в мае Сергей Шойгу заявил, что до конца этого года Россия сформирует три новых дивизии для противодействия растущей активности НАТО у ее границ. По его словам, две дивизии будут сформированы в Западном, и еще одна – в Южном военном округе.

Ранее издание The National Interest писало, что чрезмерная милитаризация лишь навредит боеспособности российской армии из-за недостаточного числа резервистов и скромных возможностей российской экономики.