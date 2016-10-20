Россия сама создает себе проблемы, и Западу стоит это использовать – Chatham House

Москва одновременно хочет и добиться ослабления санкций, и создать выгодную для себя ситуацию в Сирии до выборов в США.

Россия сама себе устроила проблемы, начав бомбардировки в Алеппо как раз тогда, когда в ЕС заговорили о смягчении санкций. Sputnik/ Vladimir Sergeev

Москва очень удачно выбирает время.против России на фоне раскола относительно них в ЕС. И вот Москва устроила жестокие бомбардировки в Алеппо, ее начали считать изгоем и обвинять в военных преступлениях.

Об этом в своей статье пишет эксперт по вопросам России и Евразии аналитического центра Chatham House Джон Лоу. Он замечает, что в таком контексте страны-члены ЕС не смогут отменить секторальные санкции против России, введенные после ее вторжения в Украину. Последнее российское поведение в Сирии уже заставила некоторые европейские правительства подумать о введении новых адресных санкций против российских чиновников, ответственных за бомбардировки.

Это также привело к серьезному ухудшению в отношениях между Москвой и Парижем. Российская делегация в Совете безопасности ООН заблокировала французскую резолюцию по Сирии, а Путин отложил свой визит во Францию. Эта его поездка рассматривалась как первый шаг к смягчению европейских санкций.

Российское руководство хочет отмены санкций ЕС по двум причинам. Во-первых, потому что они наносят экономический ущерб. Западные санкции уже лишили Россию притока 280 миллиардов долларов капиталов. К тому же, они привели к ежегодному снижению ВВП России на 0,5%.

Во-вторых, потому что сам вопрос отмены санкций дает Москве возможность расколоть ЕС, а также подорвать солидарность между Европой и США в политике относительно России. Потенциально это дает шанс ослабить консенсус в НАТО относительно того, как стоит ответить на российскую агрессию и ее желание использовать силу для достижения целей.

Но обсуждение в Европейском совете вряд ли приведет к изменению политики ЕС в отношении России. Она останется сфокусированной на поддержке принципов территориальной целостности Украины и на принуждении Москвы к изменению поведения.

Автор добавляет, что на фоне многочисленных вызовов для России в Европе и на Ближнем Востоке, Москва сама создает все больше дилемм для себя же. В такой ситуации, по его мнению, лидерам ЕС стоит отойти на минуту и посмотреть на более широкую картину за пределами санкций. Сочетание экономической стагнации, ухудшения стандартов жизни, усиления авторитаризма и вопиющей неспособности нынешней власти предложить любые дальновидные реформы на фоне конфронтации с Западом, вероятно, вызовет напряжение внутри элит и создаст изнутри давление к изменению курса.

Вызов, перед которым предстал Запад, состоит в сокращении вреда от желания Кремля к конфронтации из-за слабости дома, а также в поощрении России вернуться на путь реформ. Для этого понадобится определить области, в которых обе стороны заинтересованы сотрудничать, несмотря на сохранение высокого уровня давления. Автор считает, что для повышения эффективности санкций нужно отделить секторальные санкции против финансового и энергетического сектора России от Минского процесса, чтобы превратить их в общий инструмент сдерживания российской агрессии против Украины и других стран по соседству.

Время также наконец признать, что Минские соглашения не могут быть выполнены, потому что Москва использует их для того, чтобы заставить Запад требовать от Украины уступок, на которые она не может пойти. Без возвращения Киеву контроля над украинскими границами невозможно политически принять законодательство, которое делегирует часть управленческих полномочий на места в Донецк и Луганск, которые сейчас контролируют пророссийские боевики. Украинцы боролись в войне, которая отняла жизни 10 тысяч людей, не для того, чтобы уступить российским марионеткам свой суверенитет.

Чтобы показать свои серьезные намерения, ЕС должен быть готов ввести персональные санкции против россиян, ответственных за разработку политик, призванных дестабилизировать восточных соседей европейского блока. Давление должно распространяться на всех самопровозглашенных чиновников в оккупированном Крыму, глав российских государственных СМИ, редакторов, телеведущих, репортеров и всех, кто участвует в распространении российской пропаганды.

Государственная медиа-программа в стиле Джорджа Оруэлла, которая врет россиянам о Западе и его поведении в отношении России, не только вредит отношениям Москвы с Европой, которые вряд ли удастся восстановить за ближайшие десятилетия. Она также искусственно продлевает существование режима, который пытается сохранить власть в своих руках и поставить под угрозу безопасность во всей Европе.

Очевидно, что желание Путина добиться ослабления санкций ЕС идет в разрез с его целью сделать ситуацию в Сирии необратимой до выборов в США. Западу следует использовать отсутствие единой стратегии в России, чтобы разработать свою собственную.

Тем временем, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд не исключают новых санкций против России за ее действия в Сирии. Предложение Путина ввести режим прекращения огня на несколько часов Олланд считает "абсолютно недостаточным", поскольку необходимо установить длительное перемирие.

В свою очередь, издание Sueddeutsche Zeitung писало, что ЕС нельзя легкомысленно отказываться от санкций против России. Потому что экономическое давление - единственное, чем Запад может пригрозить Москве.