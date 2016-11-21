Комплекс способен атаковать цели в Датских проливах и в Балтийском море, а также и охватывает всю территорию Польши.

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Группировка российских войск вполучила дивизион берегового ракетного комплекса "Бастион", сообщает "Интерфакс" со ссылкой источник, знакомый с ситуацией.

Дивизион вошел в состав ракетного соединения Балтийского флота.

Комплекс "Бастион" предназначен для атаки на морское побережье протяженностью свыше 600 км и поражения надводных кораблей различных классов и типов, действующих в составе десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Боекомплект одного комплекса может включать до 36 ракет. Ракета имеет загоризонтную дальность стрельбы

По оценкам военных экспертов, подобная дальность при развертывании "Бастиона" в Калининградской области и его способность работать по наземным целям позволяет этому комплексу попытаться закрыть выход из Датских проливов в Балтийское море для кораблей потенциального противника, а также "закрыть" все возможные цели на территории Польши.

Ранее сообщалось, что российская оккупационная армия в Крыму восстановила боеготовность созданного в эпоху холодной войны берегового стационарного ракетного комплекса "Утес". В дальнейшем на его базе предполагается развернуть ракетный комплекс "Бастион" шахтного базирования".