Россия разместила в Сирии дивизион ракетного комплекса С-300

На Ближний Восток направлены новейшие системы С-300В4, способные отражать атаки ракет и авиации на большой дальности.

Для обслуживания нового ЗРК в Сирии уже готово все необходимое

Российские военные, воюющие в Сирии, разместили в Тартусе еще один дивизион зенитной ракетной системы С-300, сообщил заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков.

"Для размещения зенитного ракетного дивизиона С-300 в 720-м пункте материально-технического обеспечения в Тартусе был построен полноценный военный городок со всей необходимой инфраструктурой", - рассказал Булгаков в интервью газете "Известия".

Ранее в Министерстве обороны РФ говорили об отправке на российскую военную базу в Сирии зенитно-ракетного комплекса С-300, дивизион этого ЗРК может включать в себя несколько батарей.

В октябре этого года в российском военном ведомстве рассказали о том, что С-300 был направлен в Сирию для защиты военно-морской базы в Тартусе и находящихся в прибрежной зоне кораблей оперативного соединения ВМФ РФ. Военный эксперт в сфере ПВО отмечал отправку в Тартус новейшей системы, С-300В4, способной обеспечить защиту от ракет и атак авиации на большой дальности.

Для защиты российской военной базы в сирийском городе Хмеймим используются зенитные ракетные системы С-400.

В начале октября 2016 года генерал-майор Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков заявил о том, что расчеты российских зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400, прикрывающие российские военные объекты в Сирии, при выборе целей не будут "тратить время" на выяснение принадлежности запущенных над страной ракет.

Помощник министра обороны США Питер Кук в связи с этим заявил, что у военных пилотов США, выполняющих боевые задания в Сирии, есть право на самозащиту. Он также указал на то, что ни у одного из официально признанных противников РФ в Сирии нет авиации.