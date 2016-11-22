Россия разместила на Курилах ракетные береговые комплексы "Бал" и "Бастион"

Кремль разместил на территориях со спорным статусом свои новые противокорабельные ракеты.

Россия усилила свое военное присутствие на Курильских островах

Российские вооруженные силы разместили на Курильских островах современные береговые ракетные комплексы "Бал" и "".

Как сообщает "Интерфакс", ссылаясь на газету Тихоокеанского флота РФ "Боевая вахта", дивизион "Бастионов" заступил на боевое дежурство на острове Итуруп, а дивизион "Балов" – на острове Кунашир.

Отмечается, что соединение готовится к проведению боевых стрельб.

Накануне стало известно, что дивизион берегового ракетного комплекса "Бастион" получила группировка российских войск в Калининградской области. Дивизион вошел в состав ракетного соединения Балтийского флота.

Напомним, Россия владеет четырьмя островами Южных Курил как правопреемница Советского Союза по итогам Второй мировой войны. Япония считает, что эти острова принадлежат ей. Территориальный спор до сих пор мешает Токио и Москве подписать формальный договор о мире.

В марте главный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга заявил, что Токио выразил Москве обеспокоенность по поводу планов РФ построить военно-морскую базу на Курильских островах.