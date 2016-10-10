Россия пытается вести "холодную войну", но она не СССР – Sueddeutsche Zeitung

Москва пытается организовать конфронтацию с Вашингтоном на всех фронтах за четыре недели до выборов президента в США.

Москва не СССР и у нее нет сил вести Холодную войну против Запада. Flickr/Bradjward

На прошлой неделе в Москве озвучили четыре слова, которые напугали политиков и граждан на Западе. И эти четыре слова: ядерное оружие,

"Повеяло холодной войной", - пишет на страницах Sueddeutsche Zeitung Юлиан Ханс, напоминая о том, как на прошлой неделе Россия вдруг отказалась выполнять соглашение об утилизации радиоактивного плутония, а в Министерстве обороны РФ заговорили о возобновлении военных баз во Вьетнаме и на Кубе.

Прошлая неделя началась с жестоких бомбардировок в Алеппо, из-за которых Госсекретарь США Джон Керри обьявил об отказе от переговоров с Москвой о мирном соглашении в Сирии. Хотя потом все же поговорил с российской стороной об этом. В Вашингтоне снова думали, как понять и разгадать планы Владимира Путина. Тем временем, в Германии разговоры о постепенном смягчении санкций против России, которые были введены через российское вторжение в Украину прекратились. И вместо этого началась дискуссия о введении нового экономического давления.

Обозреватель замечает, что Россия пытается организовать конфронтацию с США по всем возможным вопросам тогда, когда до выборов нового американского президента осталось четыре недели. Хакеры воруют внутреннюю переписку Демократической партии, а российское посольство в Вашингтоне публикует на своей странице в соцсетях фото, на котором российский ракетный комплекс С-300 целится в пресс-секретаря Белого Дома.

Российский эксперт Александр Гольц отмечает, что с тех пор, как Москва начала вмешиваться в гражданскую войну в Сирии, она превратилась в опосредованный вооруженный конфликт, как во времена Холодной войны. Он напомнил, как Запад и Восток обеспечивали и тренировали разные стороны на войнах в Афганистане, Вьетнаме или Никарагуа.

"Но в других сферах ситуацию вряд ли можно сравнивать с Холодной войной. Кроме ядерного оружия, у России ничего не осталось от величия СССР. У нее сейчас есть лишь около половины от 286-миллионного населения Советского союза. А экономику России можно сравнить разве что с испанской во времена кризиса", - говорится в статье.

Ранее издание New York Times писало, что новая Холодная война не началась, но Путину нравится портить чужие планы. Ряд кіберстратегів и молодых дипломатов жалуются на протяжении последних девяти месяцев, что неспособность наметить границы дозволенного поощрила Путина выяснить, что еще он может сделать, особенно во времена политического перехода в США.

Тем временем ЦРУ ожидают усиления авторитарной власти Путина над Россией. На это указываютсообщение о возможной "реорганизации" российских спецслужб, в ходе которой ведомства внешней разведки и внутренней государственной безопасности объединят в единую структуру, где ведущая роль будет принадлежать службе внутренней безопасности (ФСБ).