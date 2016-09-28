Россия пытается превратить Алеппо в Грозный – FT

Москва хочет сделать Сирию пустыней и назвать это "миром".

Мир может позорно позволить России превратить Алеппо в новый Грозный. Агентство Анадолу

За год вмешательства России в войну встало понятно, что истощенные силы Башара Асала не могут пойти в наступление на земле, пользуясь активной поддержкой с воздуха.

Решение, к которому прибегла Москва из-за такой нехватки сил, можно наблюдать в Алеппо: повысить жестокость бомбардировок, чтобы полностью уничтожить цель и превратить большой город сирийских оппозиционеров на аналог Грозного в этой беспощадной войне.

Об этом на страницах Financial Times пишет Дэвид Гарднер, который добавляет, что недавняя спираль кровопролития была нужна, чтобы ускорить заключение соглашения о перемирии, которое Россия с лукавством продвигает. И это фактически стало неотъемлемой частью сирийского кошмара.

Обозреватель напоминает, что прежде чем в Алеппо вспыхнула бойня, сначала американские самолеты убили 62 солдат, лояльных к Асаду, "спутав их с террористами". А потом в ответ был уничтожен гуманитарный конвой всместе с двумя десятками гражданских и работников гуманитарных организаций, хотя Москва отвергла свою причастность. И после этого Асад официально отказался от перемирия.

На самом же деле, усилия режима захватить Алеппо почти не прекращались. Эта война видела бойню мирного населения в анклавах оппозиционных групп. На них сбрасывали барельные и кассетные бомбы, обстреливали фосфорными и химическими снарядами. Людей в городах морили голодом и держали в осаде. Теперь ко всем этим кровавым методам можно добавить еще и сброс бомб на жилые кварталы, которые применяют для уничтожения военных бункеров. Попытки подорвать поставки еды и воды продолжаются, в то время как спасательные медицинские службы почти полностью разрушены на востоке Алеппо, где осталось 30 врачей на 250 тысяч человек.

Обозреватель пишет, что Россия решила самостоятельно захватить город, полагая, что ее сирийские и иранские союзники не способны это сделать. Не имея возможности побороть силы суннитских боевых групп, Россия решила уничтожить их гражданское окружение от имени своего сирийского подопечного, чтобы выгнать их из городских руин.

"Все это происходит на фоне того, как посол России в ООН Виталий Чуркин лицемерно хвалит режим Асада за его "достойную восхищения сдержанность". Как говорил Тацит, они пытаются создать пустыню и назвать ее "миром". Будет ли мир стоять в стороне и смотреть на этот новый Грозный, это истребление, которое войдет в историю позора?" - пишет обозреватель.

Учитывая разные стратегические цели главных внешних игроков, почему бы и нет. Цель Путина заключается в возврате на Близкий Восток, которое даст ему рычаги влияния на Европу, в то время как президент США Барак Обама сосредоточился на том, чтобы изгнать "Исламское государство" подальше от его сирийских и иракских позиций. Иран хочет использовать своих полуофициальных боевиков для того, чтобы укрепить свое влияние в столице Леванта. А единственное желание Турции – это исключить любые дальнейшие успехи курдов. Другими словами, джихадисты лишь выигрывают, ведь они уже поняли, что Сирия – это геополитическая арена борьбы, которая дестабилизирует всех внешних игроков.

Тем временем Россию обвинили в военных преступлениях в Сирии на заседании Совбеза ООН. В частности, посол Великобритании обвинил российские войска в сбросе на жилые кварталы Алеппо бомбы, которые используют для уничтожения военных укреплений и бункеров.

Ранее сообщалось, что постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр во время экстренного заседания Совбеза уличила во лжи министр иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По ее словам, в тот момент, когда российский министр заявлял на заседании СБ ООН, что Москва выступает за мирное решение конфликта в Сирии, Россия и силы Башара Асада грузили на самолеты бомбы для удара по Алеппо.