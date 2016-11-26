Россия пустит поезда в обход Украины летом 2017 года — Минобороны РФ

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

По словам представителя минобороны РФ, сообщение на участке "Журавка-Миллерово" будет открыто летом 2017 года.

ЖДВ России ведут строительство участка пути «Журавка-Миллерово» в обход территории Украины

Российское железнодорожное сообщение в обход территории Украины начнет функционировать уже 15 августа 2017 года, что на год раньше ранее запланированного срока, заявил заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

"В этот день по этой двухпутной электрифицированной железнодорожной ветке пойдут первые поезда с людьми и грузами", - сказал он, передает российское агентство "Интерфакс".

Издание отмечает, что железнодорожные войска России ведут строительство участка пути "Журавка-Миллерово" в обход территории Украины, которая будет проходить по территориям Воронежской и Ростовской областей.

Ранее стало известно, что в Воронежской области России военные начали укладку железнодорожного полотна на новом участке дороги в обход Украины.

Стоимость проекта год назад оценивалась в 55 млрд рублей.