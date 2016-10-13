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Россия провела три пуска баллистических ракет

13 октября в 09:25

Пуски были совершены с космодрома "Плесецк", подводного крейсера Северного флота "Новомосковск" и с атомного подводного ракетоносца Тихоокеанского флота "Георгий Победоносец".

Баллистическая ракета
Россия провела пуски межконтинентальных баллистических ракет
Россия в среду, 12 октября, провела пуск трех межконтинентальных баллистических ракет, сообщили в Минобороны страны.

Ракета "Тополь" была запущена с космодрома "Плесецк" и поразила условную цель на полигоне на полуострове Камчатка. Межконтинентальную баллистическую ракету "Синева" запустили с ракетного подводного крейсера Северного флота "Новомосковск" из акватории Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке. Третью ракету запустили  с атомного подводного ракетоносца Тихоокеанского флота "Георгий Победоносец" из Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области.

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6 октября ракетные соединения Западного и Восточного военных округов РФ, оснащенные оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М", подняли по тревоге в рамках военных учений. Спустя два дня Россия отправила в Калининград ракеты с ядерными боеголовками. Источник Reuters полагает, что размещение ракет может носить и "безвредный характер" (в рамках учений, как это было в 2014 году), а может быть и политическим жестом, чтобы продемонстрировать НАТО свою силу.

По материалам: ZN.UA
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Тэги ракета Россия
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