Россия приостановила соглашение с США об утилизации оружейного плутония

Москва больше не будет согласовывать с Вашингтоном утилизацию радиоактивных материалов, пригодных для создания ядерного оружия.

РФ разорвала с США договор об утилизации и совместном обращении излишков оружейного плутония РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин распорядился приостановить заключенное с США соглашение об утилизации оружейного плутония, не являющегося необходимым для нужд обороны, в связи с "недружественными действиями США в отношении РФ".

Соответствующий указ российского президента №511 от третьего октября обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе указывается, что действие соглашения приостанавливается исходя из необходимости принять меры по защите безопасности РФ, а также в связи с "неспособностью США обеспечить выполнение принятых обязательств по утилизации избыточного оружейного плутония".

Документ также поручает МИД РФ известить Вашингтон о приостановке соглашения и протоколов к нему.

Как сообщает агентство "Интерфакс", в Росатоме, при этом, утверждают, что РФ остается приверженной своим обязательствам по утилизации 34 тонн плутония, признанного избыточным для нужд национальной обороны. В частности, в эксплуатацию введен завод по производству смешанного уран-плутониевого топлива, который позволяет перерабатывать плутоний для использования в гражданских нуждах. Кроме того, состоялся пуск 4-го энергоблока Белоярской АЭС с реактором БН-800, который может использовать уран-плутониевое топливо.

Напомним, в июле прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия пополнит свои ядерные силы 40 новыми межконтинентальными баллистическими ракетами, для защиты от которых якобы бесполезна любая система ПРО.

В свою очередь, в НАТО пообещали ответить на ядерную активность России. При этом, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что планы президента Путина – это не что иное, как необоснованное и опасное "бряцанье" ядерным оружием.

Как пишет для ZN.UA обозреватель Алексей Ижак, "бряцание" ядерным оружием дало России некоторые тактические дивиденды. Однако в стратегической перспективе такая политика загоняет Россию в угол, для выхода из которого у нее может банально не хватить денег.

Подробнее об угрозе гонки ядерных вооружений между Россией и США читайте в статье "Ядерный угол для России" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".