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Россия пригрозила сбивать любые неопознанные ракеты над Сирией 5

6 октября в 17:16

Прикрытие российских военных баз в Сирии обеспечивается комплексами С-300 и С-400, сообщили в Минобороны РФ.

С-300
Расчеты российских ЗРК в Сирии не будут тратить время на выяснение принадлежности своих целей
Расчеты российских зенитно-ракетных комплексов, прикрывающих российские военные объекты в Сирии, при выборе целей не будут "тратить время" на выяснение принадлежности запущенных над страной ракет, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Как сообщают российские СМИ, в общении с журналистами представитель оборонного ведомства подчеркнул, что у боевых расчетов российских ЗРК в Сирии "вряд ли будет время на выяснение по "прямой линии" точной программы полета ракет и принадлежности их носителей".

Он также подтвердил, что прикрытие российских военных баз в Хмеймиме и Тартусе обеспечивают зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400.

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Напомним, 4 октября в Министерстве обороны РФ заявили о переброске в Сирию батареи С-300 для защиты военно-морской базы в Тартусе и находящихся в прибрежной зоне кораблей группировки ВМФ России от возможных угроз с воздуха.

Помощник министра обороны США Питер Кук в связи с этим заявил, что у военных пилотов США, выполняющих боевые задания в Сирии, есть право на самозащиту. Он также указал на то, что ни у одного из официально признанных противников РФ в Сирии нет авиации.

По материалам: РИА Новости
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Тэги Россия Сирия США
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5 комментариев
  • Виктор Мирошниченко Сегодня, 18:05 ну стингеры нехило мочили рашпитеков в афгане....все енти С-хуйло в жопе. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Виктор Мирошниченко Сегодня, 18:05 ну стингеры нехило мочили рашпитеков в афгане....все енти С-хуйло в жопе. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Виктор Мирошниченко Сегодня, 17:47 агась... плачющими искадерами и поникшими тополями..... ну ента запад ужо проходил. ...типа пуйлостан в жопе без укоровски х технологий... Больше читайте здесь: http://zn.ua/WORLD/rossiya-prigrozila-sbivat-lyubye-neopoznannye-rakety-nad-siriey-226459_.html Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Алексей Макаров Сегодня, 17:44 Удачи тебе Россия!
    Виктор Мирошниченко Сегодня, 17:48
    на расее всегда удача в пуйловском фашистском сортире.... жаль ,что деды недовоевали.
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