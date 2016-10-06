Прикрытие российских военных баз в Сирии обеспечивается комплексами С-300 и С-400, сообщили в Минобороны РФ.

Расчеты российских ЗРК в Сирии не будут тратить время на выяснение принадлежности своих целей

Расчеты российских зенитно-ракетных комплексов, прикрывающих российские военные объекты в Сирии, при выборе целей не будут "тратить время" на выяснение принадлежности запущенных над страной ракет, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Как сообщают российские СМИ, в общении с журналистами представитель оборонного ведомства подчеркнул, что у боевых расчетов российских ЗРК в Сирии "вряд ли будет время на выяснение по "прямой линии" точной программы полета ракет и принадлежности их носителей".

Он также подтвердил, что прикрытие российских военных баз в Хмеймиме и Тартусе обеспечивают зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400.

Напомним, 4 октября в Министерстве обороны РФ заявили о переброске в Сирию батареи С-300 для защиты военно-морской базы в Тартусе и находящихся в прибрежной зоне кораблей группировки ВМФ России от возможных угроз с воздуха.

Помощник министра обороны США Питер Кук в связи с этим заявил, что у военных пилотов США, выполняющих боевые задания в Сирии, есть право на самозащиту. Он также указал на то, что ни у одного из официально признанных противников РФ в Сирии нет авиации.