Топ Новости
<
>

Россия пригрозила ответными мерами в случае ограничения деятельности своих СМИ в ЕС

24 ноября в 15:09

В Москве рассчитывают, что резолюция ЕС о противодействии пропаганде будет ни к чему не обязывающим документом.

Кремль
В Кремле переживают за свободу своих СМИ в Европе
Flickr/Bradjward
Российская сторона будет предпринимать ответные меры в случае попыток ограничивать деятельность российских медиа в Европе, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как сообщают российские СМИ, соответствующее заявление представитель министерства сделала, комментируя резолюцию Европарламента о противодействии враждебной ЕС пропаганде.

"Мы надеемся, что за этой резолюцией не последуют практические решения по ограничению деятельности российских СМИ", – указала она.

По словам Захаровой, подобные надежды имеют почву, поскольку принятие данного документа якобы вызвало волну непринятия в самом ЕС.

"Если же этот документ будет на практике реализовываться, то последуют ответные меры", - заключила она.

Читайте также: Чехия создала подразделение для борьбы с пропагандой России

Напомним, в среду, 23 ноября, Европарламент принял резолюцию о противодействии враждебной Евросоюзу пропаганде, которая, как считают в Брюсселе, в частности, исходит из России.

Согласно документу, российская пропаганда является частью "гибридной войны" и нацелена на то, чтобы "исказить правду, посеять сомнения и рознь между странами союза, ослабить стратегическое единство ЕС и его североамериканских партнеров, парализовать процесс принятия решений, дискредитировать институты ЕС и трансатлантическое партнерство". 

По мнению Европарламента, Россия выделяет на дезинформацию и пропаганду значительные средства, финансирует политические партии и другие организации внутри ЕС с целью разрушения его политической сплоченности. Пропаганда, говорится в резолюции, направлена на журналистов, конкретных политиков и граждан ЕС. 

По материалам: ТАСС
Читайте также
Тэги Россия пропаганда Европа
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 25.59
EUR 27.13
Последние новости