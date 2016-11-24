Россия пригрозила ответными мерами в случае ограничения деятельности своих СМИ в ЕС

В Москве рассчитывают, что резолюция ЕС о противодействии пропаганде будет ни к чему не обязывающим документом.

В Кремле переживают за свободу своих СМИ в Европе Flickr/Bradjward

Российская сторона будет предпринимать ответные меры в случае попыток ограничивать деятельность российских медиа в Европе, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как сообщают российские СМИ, соответствующее заявление представитель министерства сделала, комментируя резолюцию Европарламента о противодействии враждебной ЕС пропаганде.

"Мы надеемся, что за этой резолюцией не последуют практические решения по ограничению деятельности российских СМИ", – указала она.

По словам Захаровой, подобные надежды имеют почву, поскольку принятие данного документа якобы вызвало волну непринятия в самом ЕС.

"Если же этот документ будет на практике реализовываться, то последуют ответные меры", - заключила она.

Напомним, в среду, 23 ноября, Европарламент принял резолюцию о противодействии враждебной Евросоюзу пропаганде, которая, как считают в Брюсселе, в частности, исходит из России.

Согласно документу, российская пропаганда является частью "гибридной войны" и нацелена на то, чтобы "исказить правду, посеять сомнения и рознь между странами союза, ослабить стратегическое единство ЕС и его североамериканских партнеров, парализовать процесс принятия решений, дискредитировать институты ЕС и трансатлантическое партнерство".

По мнению Европарламента, Россия выделяет на дезинформацию и пропаганду значительные средства, финансирует политические партии и другие организации внутри ЕС с целью разрушения его политической сплоченности. Пропаганда, говорится в резолюции, направлена на журналистов, конкретных политиков и граждан ЕС.