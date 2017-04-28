Россия придумала "русофобию" для очернения несогласных с ее доминированием - RFERL

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Обозреватель пишет, что Москва придумала это слово еще сто лет назад.

Кремль называет "русофобами" страны, которые стремятся сохранить свою независимость. РИА Новости

Министр иностранных дел Россиивидит "русофобию" везде. Обвинения, что Москва поставляет оружие "Талибану", вмешивается в выборы на Западе и пытается подорвать стабильность ЕС - это все, по его мнению, проявления исключительно враждебности к русским.

Об этом пишет обозреватель Radio Free Europe Radio Liberty Брайан Уитмор, добавляя, что так в Москве считает не только Лавров. Депутат Федерального собрания Алексей Пушков, который когда-то был председателем Комитета по иностранным делам Госдумы, сказал, что эта же "русофобия стала официальной политикой Украины и стран Балтии. А пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков обвинил Литву в "истерической русофобии".

Обозреватель пишет, что такое частое употребление этого слова со стороны Москвы заставило заинтересоваться его происхождением. Когда оно было впервые употреблено. И ответ на этот вопрос оказалась довольно интересным.

"Термин "русофобия" впервые появился в середине 19 века, когда дипломат и славянофил Федор Тютчев использовал его для описания поляков, которые хотели освободиться от Российской империи. В этом контексте он также говорил о "польских предателях", "неблагодарных поляках" и называл Польшу "Иудой славян", - пишет Уитмор, подчеркивая, что термин "русофобия" был изобретен для того, чтобы очернять и ругать тех, кто не хотел, чтобы над ними доминировала Россия.

Так же, как поляки в 19-м веке, "русофобами" сегодня вдруг стали украинцы, эстонцы, латыши и литовцы, которые стремятся защитить свою независимость. Кроме того, Москва клеймит этим словом также всех, кто поддерживает эти народы и критикует российское поведение.

Ранее The Guardian писало, что Литва боится пропаганды России в качестве прелюдии к вторжению. Поэтому страна пытается бороться с усилением российских фейковых новостей. Поэтому сообщалось, что Литва хочет ограничить русскоязычный контент в телеэфире для борьбы с "мягкой силой" Москвы. Однако, в России это назвали "русофобией".