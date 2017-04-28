Россия придумала "русофобию" для очернения несогласных с ее доминированием - RFERL

Обозреватель пишет, что Москва придумала это слово еще сто лет назад.
Об этом пишет обозреватель Radio Free Europe Radio Liberty Брайан Уитмор, добавляя, что так в Москве считает не только Лавров. Депутат Федерального собрания Алексей Пушков, который когда-то был председателем Комитета по иностранным делам Госдумы, сказал, что эта же "русофобия стала официальной политикой Украины и стран Балтии. А пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков обвинил Литву в "истерической русофобии".
Обозреватель пишет, что такое частое употребление этого слова со стороны Москвы заставило заинтересоваться его происхождением. Когда оно было впервые употреблено. И ответ на этот вопрос оказалась довольно интересным.
"Термин "русофобия" впервые появился в середине 19 века, когда дипломат и славянофил Федор Тютчев использовал его для описания поляков, которые хотели освободиться от Российской империи. В этом контексте он также говорил о "польских предателях", "неблагодарных поляках" и называл Польшу "Иудой славян", - пишет Уитмор, подчеркивая, что термин "русофобия" был изобретен для того, чтобы очернять и ругать тех, кто не хотел, чтобы над ними доминировала Россия.
Так же, как поляки в 19-м веке, "русофобами" сегодня вдруг стали украинцы, эстонцы, латыши и литовцы, которые стремятся защитить свою независимость. Кроме того, Москва клеймит этим словом также всех, кто поддерживает эти народы и критикует российское поведение.
Ранее The Guardian писало, что Литва боится пропаганды России в качестве прелюдии к вторжению. Поэтому страна пытается бороться с усилением российских фейковых новостей. Поэтому сообщалось, что Литва хочет ограничить русскоязычный контент в телеэфире для борьбы с "мягкой силой" Москвы. Однако, в России это назвали "русофобией".ZN.UA