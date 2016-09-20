Россия постепенно возвращается в СССР образца 70-х годов – RFERL

Обозреватель замечает, что в парламенте фактически осталась одна политическая сила, экономика в стагнации, а в Кремле – стареющий лидер, и это напоминает времена Брежнева.

Обозреватель пишет, что Путин постепенно возвращает Россию во времена Брежнева. gq.ru

фактически перешла на однопартийную систему. Правящая партия "Единая Россия" получила 343 места в Госдуме, несмотря на рекордно низкую явку электората и большое количество сообщений о фальсификациях. А еще скоро в России появится новое КГБ.

Об этом сегодня пишет обозреватель Radio Free Europe Radio Liberty Брайан Уитмор, который напоминает о публикации газеты "Коммерстантъ", в которой говорилось о планах Кремля создать новое Министерство государственной безопасности, которое поглотит ФСБ, разведку и Федеральную службу охраны. Таким образом, фактически будет восстановлена старая советская тайная милиция.

"А через три недели Владимиру Путину исполнится 64. Столько же было Леониду Брежневу в 1970 году, когда возглавляемый им СССР вошел в десятилетие экономической стагнации и усиленных политических репрессий", - пишет Уитмор, добавляя, что нынешний российский президент точно не собирается в ближайшее время уходить в отставку.

"Однопартийное государство, новое КГБ и престарелый лидер в Кремле. Кажется, мы уже видели это кино. И если история не обязательно повторяется в виде трагедии или фарса, все последние данные указывают, что Путин движется подальше от модели управления, на которую он полагался на протяжении большей части своего правления. Симулируемая демократия, ограниченный плюрализм и баланс бюрократических кланов уходят в прошлое. Монолитное правление, чистки среди элит и жестокие репрессии снова в игре", - пишет обозреватель.

Он сравнивает эту ситуацию с 70-ми годами в СССР, хотя признает, что нынешняя Россия не обязательно вернется к ситуации, которая была тогда. Однако эра Путина, очевидно, входит в новую более зловещую фазу.

Ранее публицист Маша Гессен писала на страницах New York Times, что СССР так и не распался окончательно. Сегодня жизнь в России, где все политизировано, народ мобилизован вокруг лидера, а цензура и однопартийная система фактически восстановлены, наиболее похоже на жизнь в СССР, чем когда-либо за последние 25 лет.