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Россия отправила в Сирию батарею С-300

4 октября в 19:19

Ракетная система будет прикрывать базу российских войск в Тартусе от "возможных угроз с воздуха".

С300
Русские хотят защитить свою базу в Сирии от атак с воздуха
Российские военные доставили в Сирию батарею зенитной ракетной системы С-300, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, в задачи комплекса входит защита военно-морской базы в Тартусе и находящихся в прибрежной зоне кораблей группировки ВМФ России от возможных угроз с воздуха.

Конашенков добавил, в регионе уже находитсяь аналогичная система в морском исполнении – комплекс "Форт", которым оснащен ракетный крейсер "Москва".

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3 октября ранее Государственный департамент США сообщил, что Вашингтон прекращают участие в двухсторонних переговорах с Россией по Сирии, так как Москва не смогла выполнить свои обязательства, в том числе и по гуманитарному праву. Причиной стали бомбежки российскими самолетами сирийского города Алеппо.

Напомним, что в августе Россия перебросила в оккупированный Крым зенитную ракетную систему С-400.

По материалам: ZN.UA , РИА Новости ,
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Тэги Россия Сирия ракета
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