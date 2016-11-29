Россия отказалась проводить совместный экономический форум с Хорватией

Посол РФ в Хорватии обосновал отмену форума протестом российских предпринимателей против санкций.

Моксва обосновала срыв экономического форума в Хорватии патриотизмом своих предпринимателей Flickr/Bradjward

Посолв Хорватии Анвар Азимов подтвердил информацию о том, что хорватско-российский экономический форум, намеченный на ноябрь, был отменен.

Как сообщает хорватский ресурс Total Croatia News, соответствующее заявление дипломат сделал в эфире телеканала N1.

"У меня очень сложная задача. Я люблю Хорватию и глубоко уважаю ее, и мы не забудем, как более чем 50 лет Россия и СССР были одними из крупнейших игроков в Югославии. Однако, я глубоко обеспокоен будущим ховатско-российских отношений. Моя задача, как посла, заключается в минимизации любых последствий", – заключил он.

Как указал Азимов, отмена форума связана с патриотизмом российских предпринимателей, которые отказались от учасние в форуме из-за поддержки Хорватией антироссийских санкций.

По его словам, объемы торговли между Хорватией и РФ снизились почти на 50 процентов.

Ранее Министерство иностранных дел России высказало озабоченность созданием при правительстве Хорватии рабочей группы по сотрудничеству с Украиной, сообщается на сайте российского МИД.

По мнению российского ведомства, в круг задач рабочей группы предполагается включить передачу Украине хорватского опыта "мирной реинтеграции оккупированных территорий". Министерство РФ также беспокоит договоренности двух стран об активизации хорватско-украинского военно-технического сотрудничества.