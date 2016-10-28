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Россия не попала в новый состав СПЧ ООН

28 октября в 20:59

Членами СПЧ на 2017-2019 гг. были выбраны 14 государств. 

СПЧ ООН
Членами СПЧ на 2017-2019 гг. были выбраны 14 государств
Россия по итогам прошедшего в пятницу голосования не добилась переизбрания в новый состав Совета ООН по правам человека.

Согласно результатам голосования в группе от Восточной Европы, за Россию проголосовали 112 стран, в то время как победу одержали Венгрия, получившая 144 голосов, и Хорватия со 114 голосами.

В ходе голосования в ГА ООН в пятницу были избраны 14 новых представителей СПЧ ООН. Они будут работать в этой ооновской структуре в период 2017-2019 гг.

Ранее правозащитники требовали не включать Россию в Совет ООН по правам человека из-за действий Москвы в Сирии.

По материалам: Интерфакс
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Тэги ООН Россия Хорватия Венгрия
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