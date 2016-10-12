Россия не хочет исполнять приговор ЕСПЧ по делу ЮКОС

Российский Минюст считает, что ЕСПЧ неправильно трактует Конвенцию по правам человека.
Об этом говорится в сообщении на сайте российского министерства.
"Минюст считает, что обязательства, возложенные на Российскую Федерацию оспариваемым постановлением, основаны на применении ЕСПЧ положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод в толковании, которое приводит к расхождению с Конституцией РФ", - отмечают в ведомстве.
Как сообщалось ранее, бывшие акционеры компании ЮКОС, добивающиеся взыскания с России 50 млрд долларов по решению третейского суда в Гааге, назвали стоимость российского имущества, арестованного во Франции в счет долга. Речь идет о сумме в 1 млрд евро.
Аресты зарубежной собственности РФ по требованию бывших акционеров ЮКОСа начались летом 2015 года. Имущество и счета арестовывают после решения Третейского суда в Гааге, который постановил, что Россия должна выплатить акционерам компании компенсацию в размере 50 млрд долларов США.
Подробнее о судовых прениях акционеров ЮКОС и правительства России читайте в статье Джо Тирадо, Дэн Мигер, Шри Маджийсия "Юкос: продолжение саги".ZN.UA