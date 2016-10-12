Россия не хочет исполнять приговор ЕСПЧ по делу ЮКОС

Российский Минюст считает, что ЕСПЧ неправильно трактует Конвенцию по правам человека.

Россия пытается через свой Конституционный суд отменить приговор ЕСПЧ по делу ЮКОС. Интерфакс

Министерство юстиции России обратилось в Конституционный суд с просьбой проверить, отвечает ли конституции РФ решение Европейского суда по правам человека, которое обязывает российское правительство выплатить бывшим акционерам компании ЮКОС 1,8 миллиарда евро.

Об этом говорится в сообщении на сайте российского министерства.

"Минюст считает, что обязательства, возложенные на Российскую Федерацию оспариваемым постановлением, основаны на применении ЕСПЧ положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод в толковании, которое приводит к расхождению с Конституцией РФ", - отмечают в ведомстве.

Как сообщалось ранее, бывшие акционеры компании ЮКОС, добивающиеся взыскания с России 50 млрд долларов по решению третейского суда в Гааге, назвали стоимость российского имущества, арестованного во Франции в счет долга. Речь идет о сумме в 1 млрд евро.

Аресты зарубежной собственности РФ по требованию бывших акционеров ЮКОСа начались летом 2015 года. Имущество и счета арестовывают после решения Третейского суда в Гааге, который постановил, что Россия должна выплатить акционерам компании компенсацию в размере 50 млрд долларов США.

Подробнее о судовых прениях акционеров ЮКОС и правительства России читайте в статье Джо Тирадо, Дэн Мигер, Шри Маджийсия "Юкос: продолжение саги".