Россия не допустит дипломатов США к своим избирательным участкам на грядущих выборах

В МИД РФ утверждают, что в вопросе допуска дипломатов к мониторингу выборов отвечают американской стороне взаимностью.

В МИД РФ присутствие американских дипломатов на российских избирательных участках назвали "нежелательным"

Российская сторона официально предупредила посольство США в Москве о том, что не допустит американских дипломатов к избирательным участкам на, которые будут в дальнейшем проводиться в России, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Как сообщают российские СМИ, данное решение представитель МИД связал с тем, что американская сторона ограничила доступ российских дипломатов к избирательным участкам в США, якобы используя силовые структуры, чтобы отсечь российских представителей РФ от "возможности осуществить оценку условий" проходящих в США выборов президента.

"Мы свои выводы из этого сделали и несколько дней назад предупредили официальным путем посольство США в Москве о том, что американской стороне не следует рассчитывать на возможность присутствия дипломатов представительств США – посольства и генеральных консульств, аккредитованных в России на выборах, которые в дальнейшем будут проводиться в России", – заявил Рябков, добавив, что предупреждение было передано в виде официальной дипломатической ноты.

Представитель министерства отметил, что пребывание американских дипломатов на избирательных участках в России в любом качестве будет "нежелательным", если только это не будет связано с участием представителей США в международных мониторинговых миссиях.

Как отметил Рябков, в данном случае в дипломатических отношениях между РФ и США работает "принцип взаимности".

Очередные выборы президента РФ должны состояться в 2018 году. Действующий президент Владимир Путин имеет право быть выдвинутым в качестве кандидата на высший государственный пост.

Напомним, в США стартовал заключительный этап самых скандальных и самых напряженных выборов президента. Главными претендентами на Овальный кабинет стали экс-первая леди и бывший Госсекретарь Хиллари Клинтон, которая представляет Демократическую партию, и одиозный миллиардер Дональд Трамп, который неожиданно стал главным номинантом от Республиканской партии.