Россия не добилась такого влияния в Азии, как хотела - Sueddeutsche Zeitung

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Москва оказалась не таким уж и привлекательным партнером для Пекина.

Россия оказалась не единственной страной, которая хочет добиться лояльности Китая. Официальный сайт медиаобеспечения празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне

Травить собственный народ при помощи химического оружия или строить ядерные ракеты, оказывается, можно, если. За последнюю неделю роль такого выгодного союзника дважды сыграла Россия.

Об этом на страницах Sueddeutsche Zeitung пишет обозреватель Юлиан Ханс, напоминая о том, как Москва заблокировала резолюции относительно химической атаки в Сирии и о ракетных испытаний в КНДР. Во втором случае даже Китай был готов поддержать документ, несмотря на то, что он остается ближайшим союзником Северной Кореи.

Автор добавляет, что скорее всего, Москва не настолько любит режим Ким Чен Ына, чтобы безоговорочно его защищать. На самом деле Россия как никто заинтересованна в решении, поскольку непредсказуемая КНДР с ядерной бомбой расположена всего в 130 километрах от Владивостока.

Впрочем, Москва хочет лишь такое решение, в принятии которого она будет сидеть за столом переговоров как полноправный участник. Владимир Путин и его министр иностранных дел Сергей Лавров постоянно это подчеркивают. Такими были шестисторонние переговоры по ядерной программе КНДР. Впрочем, они не принесли ни одного решения и были свернуты в 2009 году. США больше не хотят возвращаться к такому формату, так как он не дал результатов.

Стратеги Кремля часто говорят, что Россия из второстепенного игрока в Европе должна стать центральной силой в Евразии. После военной агрессии против Украины Россия объявила о развороте на Восток.

"В России начали говорить о том, что отношения с Пекином уже якобы достигли высшей точки. Более того, когда НАТО разместило 4000 тысячи солдат в Восточной Европе, Москва кричала и возмущалась. А когда появилась информация о том, что Китай разместил ракеты у ее границы, она промолчала", - говорится в статье.

Впрочем, "разворот" оказался не таким удачным, как об этом говорят в России. И в Азии Москва до сих пор не имеет такого значения, которого она бы хотела. Российские стратеги мечтали, что РФ с опытом супердержавы и мощный экономически Китай объединят усилия.

"Но, как оказалось, Россия далеко не единственный и не самый привлекательный партнер, который хочет добиться лояльности Китая. Путин, наверное, недовольно наблюдал за визитом Си Цзиньпина к Дональду Трампу. Ведь лидеры без него договорились о порядке в Южно-Тихоокеанском регионе. А когда Трамп "на десерт" запустил крылатые ракеты по базе российского союзника Асада, Си Цзиньпин промолчал", - говорится в статье.

Ранее лояльное к Республиканской партии издание Wall Street Journal писало, что у российского разворота к Азии есть свои пределы. В в 2015 году объем торговли между Россией и странами ASEAN достигли лишь 24 миллиардов долларов. А это лишь 1% от всего товарооборота стран юго-восточной Азии. Российские инвестиции также не очень ощутимы для них.

А издание Bloomberg писало, что разворот Путина на Восток провалился. Конечно, это не значит, что у Путина совсем нет друзей. Он серьезно работает над укреплением связей с Китаем. Но соглашения между Россией и КНР относительно построения новой ГТС сегодня столь же близки к исполнению, как и в мае 2014 года, когда они были подписаны.