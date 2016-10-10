Россия намерена разместить в Сирии на постоянной основе еще одну военную базу

Асад уже передал России аэродром Хмеймим в бессрочное и безвозмездное пользование. Возможно, отдал и военно-морскую базу в Тартусе.

Асад скорее всего уже подарил Путину базу на Средиземном море Минобороны РФ

Российское военное ведомство готовит документы, позволяющие использовать военно-морскую базу в сирийском Тартусе на постоянной основе, сообщил замминистра обороны РФ Николай Панков.

"На территории Сирии у нас будет на постоянной основе военно-морская база в Тартусе. Соответствующие документы в настоящее время подготовлены, они проходят процедуру межведомственного согласования", - заявил Панков на заседании международного комитета Совета федерации РФ.

Он подчеркнул, что степень готовности этих документов "достаточно высокая".

"Мы надеемся, что скоро будем просить вас ратифицировать эти документы так же, как мы делаем это сегодня", - добавил замминистра.

7 октября Госдума РФ ратифицировала соглашение между Россией и Сирией о бессрочном размещении авиационной группы российской армии на территории республики. Согласно соглашению, подписанному в Дамаске 26 августа 2015 года, российская авиационная группа размещена по просьбе сирийской стороны и дислоцирована на аэродроме Хмеймим, который вместе с его инфраструктурой и необходимой территорией предоставляется в пользование российской стороне на безвозмездной основе.

9 октября президент Франции Франуа Олланд заявил, что может отказаться от встречи с российским президентом Владимиром Путиным, который планирует посетить Париж 19 октября. В интервью телеканалу TF1 он резко осудил действия российской авиации в Сирии, в частности бомбардировки Алеппо.