Россия на самом деле не побеждает в Украине и Сирии – National Interest

Москва перечеркнула все, что она считала своими дипломатическими достижениями, устроив жестокие бомбардировки Алеппо.

Путину не стоит надеяться на смягчение санкций ЕС, скорее следует ожидать их ужесточения. Коллаж ZN.UA

Москва не останавливается ни на мгновение. В прошлом месяце Кремль пытался увести дискуссию подальше от темы участияв войне против Украины в сторону разговоров о невыполнении Киевом Минских соглашений. Тем временем, в Евросоюзе начались обсуждения эффективности санкций, наложенных на Россию, и возможности их смягчения.

В вопросе Сирии Госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров продвигали вместе идею американо-российских усилий в поиске политического решения для завершения гражданской войны и расширения сотрудничества разведки для борьбы с "Аль-Каидой" и "Исламским государством".

Казалось, что Владимир Путин одерживает успех в преследовании цели вернуть России роль важной силы в международной системе. Об этом на страницах The National Interest пишет редактор издания и член директората по вопросам экономической географии и национальной безопасности Колледжа военно-морских сил США Николас Гвоздев.

Он добавляет, что были определенные ожидания некоторого ослабления экономического давления на Россию в области финансов и запрета на продажу технологий для добычи энергоносителей. Это бы позволило Москве возобновить работу над некоторыми замороженными проектами с 2017 года. В середине сентября вице-президент США Джозеф Байден предостерег, что европейское единство в вопросе санкций может пошатнуться.

Однако два последующих события не только уничтожили этот тренд, но и, похоже, отменили все дипломатические победы, которые Кремль считал уже свершившимся. Первое из них – это публикация отчета международной следственной группы по уничтожению малайзийского авиалайнера "Боинг 777" в Донбассе. Он указал на прямую связь между ракетной системой, которая сбила самолет, и Россией. Собственно, она была доставлена на украинскую территорию из РФ, а затем возвращена обратно. Несмотря на то, что Кремль продолжает полемизировать на тему этих выводов, отчет вернул центральную роль вопросу роли Москвы в войне, которая продолжается на Востоке Украины.

Два года назад уничтожение малайзийского лайнера в Донбассе стало толчком для ЕС к введению более жестких санкций против России, несмотря на сопротивление со стороны бизнес-лобби и правительств, которые хотели сохранить хорошие отношения с Москвой. Сейчас отчет об обстоятельствах уничтожения рейса MH17 усложнил смягчения санкций. Любому правительству Европы будет очень тяжело сделать первый шаг на встречу Москве.

Хотя даже до публикации отчета следователей за кулисами ряд европейских чиновников хоть и выражали свое недовольство санкциями против России, ни один из них не был готов наложить вето на продление их действия. Теперь такая вероятность еще уменьшилась. ЕС, скорее всего, продлит действие санкций что середины 2017 года.

Вторым обстоятельством, которое перечеркнуло российские планы, стала российско-сирийская жестокая тактика расправы над оппозиционными силами в Алеппо, которая многим напомнила Чеченскую войну и Грозный. Теперь европейские лидеры все чаще употребляют словосочетание "военное преступление", когда говорят о бомбардировках, которые в сирийском городе проводит авиация России. Теперь идет обсуждение возможности не только продлить санкции против России, но и усилить их, учитывая ее поведение не только в Украине, но и в Сирии.

Тем временем, растет вероятность того, что Москве не удастся получить выгоду и от выхода Великобритании из ЕС. Ранее существовали предположения, что после выхода из европейского блока Лондон не будет обязан придерживаться общей позиции относительно санкций. А значит Британия сможет стать главным посредником России в поисках доступа к международным финансовым рынкам, несмотря на американские и европейские ограничения на обмен технологиями. Однако, министр иностранных дел Борис Джонсон, которого ранее считали "русофилом", теперь резко изменил риторику и предостерег Москву, что она может стать "изгоем" из-за своей жестокости в Сирии. Это свидетельствует об углублении проблем для Кремля в отношениях с Европой.

По мнению автора, в ближайшее время стоит ожидать усиления заинтересованности России в углублении отношений с Турцией. Так называемый проект "Турецкий поток" будет ей остро необходим, учитывая, что "Северный поток 2" еще долго будет в подвешенном состоянии. Кроме того, Путин может пойти на компромисс в территориальном споре с Японией относительно Курильских островов. Таким образом, он может попытаться склонить премьер-министра Синдзо Абэ отменить японские санкции и открыть новые перспективы для развития дальнего востока России. Также Москва может занять более примирительную позицию в отношении Европы. В конце концов, в Кремле заявляют о готовности вернуться к переговорам в "Нормандском формате". Россия явно делает ставку на то, чтобы получить какие-то уступки от Европы, прежде чем в США заработает новая администрация. Также Москве придется выяснить, ее азиатский гамбит создаст для нее пространство для маневра, который она ищет.

Ранее авторитетное немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщало, что Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель намерена выступать за усиление санкций против Российской Федерации из-за ее действий в Сирии. Тема новых санкцій должна будет обсуждаться на заседании Европейского Совета 20-21 октября.

А издание The Wall Street Journal сообщило, со ссылкой на дипломатические источники, что представители стран-членов Европейского Союза собираются обсудить "сирийский пакет" санкций против России уже в начале на следующей недели. Как полагают европейские дипломаты, наиболее вероятной целью новых санкций могут стать российские чиновники.