Россия на параде к 9 мая покажет готовность к "холодной войне" за Арктику - Wyborcza

Актика может стать местом новой военной авантюры Путина перед выборами.

Россия сегодня на параде ко Дню победы покажет свое новое арктическое вооружение. Сайт президента России

на День победы выпал снег. И хорошо. Нетипичная майская погода сейчас будто по заказу Кремля, который сегодня собирается показать миру, чем собирается захватывать Арткику.

Об этом на страницах Gazeta Wyborcza пишет обозреватель Вацлав Радзивинович, добавляя, что обычно российские самолеты перед 9 мая разгоняют тучи, чтобы непогода не испортила праздник, а истребители во время парада пролетели над Красной площадью на фоне чистого неба. В этом году "настроить" таким образом погоду им вряд ли удастся.

Но это и не плохо. Ведь на этот раз "гвоздем программы" должны стать новые арктические войска России. Комментаторы с энтузиазмом анонсируют, что сегодня впервые перед трибунами на Красной площади проедут противовоздушные ракеты TOR-M2DT. Гусиничний тягач с ракетой на прицепе окрашен не в зеленый камуфляж, а в бело-серый, ведь он предназначен для службы в снегах Арктики.

Еще одной представленной новинкой станет противовоздушный ракетно-артиллерийский комплекс Pancir SA, который также предназначен для использования при низких температурах.

Автор отмечает, что после оккупации украинского Крыма Москва начала активно укреплять и развивать свои позиции за Полярным кругом. Там она строит новые аэродромы, военные базы, радиолокационные станции и тому подобное. А ядром новых арктических войск стал наиболее сильный российский флот - Северный. Москва активно наращивает силы в Арктике, потому что стремится захватить ее богатые залежи нефти и газа, на которые претендует не только она. России не хватает технологий для разработки таких месторождений. Но она не хочет уступать их никому.

Впрочем, арктическая экспансия может иметь более глубокий смысл. Ведь эйфория от аннексии Крыма начала постепенно гаснуть. И Владимиру Путину за год до выборов нужна новая авантюра для мобилизации россиян вокруг себя и своего режима. Начинать новые "маленькие победоносные войны" для России может оказаться слишком сложно, учитывая то, что авантюры в Украине и Сирии продолжаются до сих пор. К тому же осталось мало стран, на которые Кремль мог бы безнаказанно напасть. Поэтому "холодная война" за Арктику может сыграть такую роль для Путина. Тем более, что у России есть много героических историй о арктических экспедициях.

Ранее восемь стран договорились о совместном сотрудничестве в Арктике. Канада, Россия, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и США подписали совместное заявление о сотрудничестве. В этом документе оговариваются доктрина, тактика, процедуры и протоколы обмена информацией для реагирования на чрезвычайные ситуации на море.

Как сообщалось, еще в 2015 году Шойгу анонсировал строительство Россией новых военных баз на Курилах и в Арктике.