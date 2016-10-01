Россия на месяц возглавила Совет безопасности ООН

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Внимание планируется уделить конфликтам в Африке и на Ближнем Востоке, в частности в Сирии.

Совбез ООН возглавила Россия сайт ООН

Россия с субботы, 1 октября, будет председательствовать в Совете безопасности ООН. "Эстафету" РФ перенимает у Новой Зеландии, следующим председателем Совбеза будет Сенегал.

Председательство России продлиться один месяц, первое заседание под руководством РФ намечено на 3 октября, всего таких заседаний будет 20, сообщает ТАСС.

В течение месяца членам Совета Безопасности предстоит заняться конфликтами в Африке, в том числе в суданской провинции Дарфур, Демократической Республике Конго, Мали, Центральноафриканской Республике и Южном Судане, а также уделить внимание кризисам в странах Ближнего Востока. В частности, будут обсуждаться ситуации в Йемене, Ливане и Сирии.

Напомним, накануне генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сообщил о намерении создать специальную комиссию для расследования обстоятельств атаки на гуманитарный конвой в районе Алеппо в Сирии.

Напомним, что 20 сентября авиация войск Башара Асада и РФ нанесла удар по гуманитарному конвою Красного Полумесяца в Алеппо. Жертвами бомбардировки стали не менее 20 человек – гражданские, водители и работники гуманитарной организации. Бомбы попали в 18 грузовиков. Спасатель из "Сирийской гражданской обороны" показал, что в конвое были продукты, лекарства, одеяла и подгузники.

Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов, в том числе пяти постоянных - Великобритании, Китая, России, Франции и США. Каждый из них обладает правом вето. Остальной состав СБ ежегодно обновляется наполовину. Согласно Уставу всемирной организации СБ несет ответственность за поддержание мира и международной безопасности, и подчиняться его решениям обязаны все страны - члены ООН.

Представленные в Совбезе государства возглавляют его работу поочередно в алфавитном порядке английского языка. Председательство страны в СБ длится в течение одного календарного месяца.