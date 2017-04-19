Россия "культивирует" правых политиков по всему миру - WP

Москва цинично выставляет себя "защитником национальных суверенитетов" в то время, как подрывает суверенитет Украины.

Путин одновременно подрывает суверенитет Украины и выставляет себя "защитником" национальных суверенитетов. kremlin.ru

Москва сделала очень конкретные действия для того, чтобы воспитать и сплотить вокруг себя правых политиков в разных странах мира, в частности во, где скоро состоятся президентские выборы.

Об этом на страницах лояльной к Демократической партии газеты Washington post пишет ее редактор Джонатан Кейпхарт, цитируя новую книгу американского международного журналиста Джеймса Кирчика под названием "Конец Европы: диктаторы, демагоги и надвигающаяся эра темнты".

"Они постоянно выставляют себя в роли последнего защитника суверенитета. Речь идет о национальном суверенитете и традиционных ценностях в мире, который становится все более глобализированным и объединенным большими международными институтами", - считает Кирчик.

Кейпхарт добавляет, что это довольно ироничная позиция для России, которая аннексировала Крым, подрывает суверенитет соседней Украины и угрожает странам Балтии. Чтобы быть президентом такой страны как Эстония, необходима сильная вера в НАТО. Но Кирчик переживает за способность альянса выжить в то время, когда Россия дестабилизирует Европу "на всех фронтах", а в США появился президент, который пытается задобрить Владимира Путина.

"У нас никогда не было американского президента, который бы в своей риторике был таким антиевропейским. Сейчас у нас президент, который кажется в лучшем случае безразличным, а в худшем - активно враждебным к двум институтам, важным для сохранения единства и свободы Европы после 1945-го - ЕС и НАТО", - сказал Кирчик.

Вместе с тем, он убежден, что Европа и демократия смогут выстоять перед агрессией Путина и президенством Трампа.

"Я не боюсь смерти демократии в темные годы в США. Вместе с тем, если мы где-то и увидим возрождения европейского духа, то это в таких странах как Украина и Эстония, в Центральной и Восточной Европе. Они больше берегут ценности, чем мы здесь, я думаю", - убежден Кирчик.

В свою очередь, в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza американский эксперт и бывший советник президента США по национальной безопасности Збигнев Бжезинский уверял, что Трамп знает, что Россия не остановится в Украине. По его словам, американский президент хорошо понимает, что Москва воюет не против своих соседей, а против Запада. И если она победит в Украине, на очереди могут быть Беларусь, страны Балтии или Польша.

Тем временем, издание The Economist писало, что планы Трампа по отношениям с Россией сломались быстрее, чем у предшественников. За последние два десятилетия у всех президентов США были намерения улучшить отношения с Москвой. Но все они со временем проваливались.