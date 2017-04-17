Россия к 2025 году начнет использовать гиперзвуковое оружие

РФ направит науку в немирное русло.
"В новой программе вооружения ставится задача обеспечить завершение разработки и поставку в войска принципиально новых образцов гиперзвукового оружия, интеллектуальных робототехнических комплексов, оружия на новых физических принципах", — говорится в сообщении.
Как сообщалось, в 2016 году российские военные дважды испытали гиперзвуковой летательный аппарат, призванный заменить традиционные боеголовки для перспективных межконтинентальных баллистических ракет и способный преодолевать противоракетную оборону.ZN.UA