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Россия к 2025 году начнет использовать гиперзвуковое оружие

17 апреля в 04:24

РФ направит науку в немирное русло.

гиперзвуковой двигатель
Россия будет использовать науку в военных целях
Lenta.ru
Армия РФ намерена использовать гиперзвуковое оружие, которое поступит в войска уже к 2025 году. Это предусмотрено в новой программе вооружения России в 2018 – 2055 годах, сообщает Минобороны РФ.

"В новой программе вооружения ставится задача обеспечить завершение разработки и поставку в войска принципиально новых образцов гиперзвукового оружия, интеллектуальных робототехнических комплексов, оружия на новых физических принципах", — говорится в сообщении.

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Как сообщалось, в 2016 году российские военные дважды испытали гиперзвуковой летательный аппарат, призванный заменить традиционные боеголовки для перспективных межконтинентальных баллистических ракет и способный преодолевать противоракетную оборону.

По материалам: ZN.UA
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Тэги оружие Россия вооружение войска военный
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