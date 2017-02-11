Россия использует международные организации для усиления своего влияния в Европе – експерт

С помощью подобных организаций Москва влияет на политику европейских государств и лоббирует собственные инфраструктурные проекты.
По словам Снигирь, Россия использует организации в разных целях, в зависимости от их формата. Через крупные организации с приоритетом выработки основ коллективной политики Россия легитимизирует в европейском дискурсе свое видение международного порядка. Среди таких организаций ОБСЕ и Совет Европы.
Обе организации, по словам эксперта, имеют ограниченное влияние на Россию. Наибольшей санкцией в Совете Европы является исключение России из своего состава, однако Совет никогда не пойдет на такой шаг. Единственными мерами по влиянию на Россию в таких организациях являются резолюции, которые не императивны, а наносят лишь репутационные потери.
Влияние России в ОБСЕ значительно уменьшилось за последние годы, однако Россия все равно рассматривает ее как инструмент контроля над решениями государств Европы в сфере безопасности. В то же время, ОБСЕ - единственная организация, которая информирует международное сообщество о ходе событий на востоке Украины.
Региональные организации используются по другому принципу и с другими мотивами. Снигирь рассматривает организации такого типа на примере Совета государств Балтийского моря и Организации Черноморского экономического сотрудничества.
"В европейских международных организациях регионального формата интересы России заключаются в привлечении финансовых ресурсов через инструменты организаций, в лоббировании собственных инфраструктурных проектов и в сохранении присутствия на региональных переговорных площадках", – отмечает эксперт.