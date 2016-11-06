Россия ищет некий аналог "Хельсинского заключительного акта 2.0" - мнение

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В мировом масштабе у России остаются лишь возможности грозно "бряцать оружием".

Оснований для таких желаний у России нет, считает Горбулин evgovorov / Depositphotos

Сегодня Россия явно ищет некий аналог "Хельсинского заключительного акта 2.0", но кроме желаний России, для подобного нет оснований.Об этом пишет в своей статье для ZN.UA Владимир Горбулин.По его мнению, меньше всего их с учетом ситуации в российской экономике — ее состояние и долгосрочные тренды развития следует принимать в расчет более внимательно."Сегодня капитализация всего рынка акций меньше, чем у Amazon. На фоне санкций продолжает падать доля российского ВВП в общемировом балансе — к 2020 году ожидается, что она будет составлять 2,6%. С потерей же экономической и финансовой значимости в мировом масштабе у России остаются лишь возможности грозно "бряцать оружием", - говорится в статье.Как отмечает Горбулин, это приводит и к падению прямых инвестиций в Россию — в 2015 году на фоне общемирового роста в России этот показатель сократился на 92%."Минэкономразвития РФ констатирует, что реальные доходы россиян выйдут на уровень 2013 года только в 2021 году. И эти оценки еще оптимистичны", - говорится в статье."На все это накладываются постоянные увеличения расходов на весь сектор безопасности, а также расширение базы социальных выплат. Последнее российская власть пытается хоть как-то компенсировать замораживанием выплат, задержками пенсий и другими методами, но вряд ли это сильно поможет — в стратегической перспективе Россия (впрочем, у нас эти проблемы схожи) это "стареющая страна", - пишет Горбулин.

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, также известный как Хельсинкский заключительный акт, Хельсинкские соглашения или Хельсинкская декларация — документ, подписанный главами 35 государств в столице Финляндии Хельсинки 30 июля — 1 августа 1975 года. Совещание было созвано по предложению (1965) социалистических государств—участников Варшавского договора.



Межгосударственные договорённости, сгруппированные в несколько разделов:



- в международно-правовой области: закрепление политических и территориальных итогов Второй мировой войны, изложение принципов взаимоотношений между государствами-участниками, в том числе принципа нерушимости границ; территориальная целостность государств; невмешательство во внутренние дела иностранных государств;

- в военно-политической области: согласование мер укрепления доверия в военной области (предварительные уведомления о военных учениях и крупных передвижениях войск, присутствие наблюдателей на военных учениях); мирное урегулирование споров;

- в экономической области: согласование основных сфер сотрудничества в области экономики, науки, техники и защиты окружающей среды;

- в гуманитарной области: согласование обязательств по вопросам прав человека и основных свобод, в том числе свободы передвижения, контактов, информации, культуры и образования, право на труд, право на образование и медицинское обслуживание; равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой, определять свой внутренний и внешний политический статус.

Подробнее о ситуации в России читайте в статье Владимира Горбулина "Точка бифуркации" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".