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Россия и Китай ветировали проект резолюции ООН о перемирии в Алеппо

5 декабря в 22:51

Чуркин заявил, что перемирие поможет повстанцам перегруппироваться.

алеппо
Россия, Китай и Венесуэла поддержали продолжение бойни и уничтожение Алеппо
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Российская Федерация и КНР в понедельник, 5 декабря, наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН о прекращении огня в сирийском Алеппо на семь дней.

Представитель РФ Виталий Чуркин заявил, что перемирие поможет противникам сирийского президента Башара Асада перегруппироваться, и что для проведения переговоров между Вашингтоном и Кремлем необходимо дополнительное время, передает "Голос Америки".

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко выразил возмущение позиций РФ, подчеркнув, что Кремль бомбит оппозицию и мирных жителей в Сирии, прикрываясь риторикой "борьбы с терроризмом".

 

Таким образом, РФ в шестой раз с 2011 года ветирует проекты резолюции по Сирии. Китай воспользовался этим правом в пятый раз. Кроме того, против резолюции, разработанной Египтом, Новой Зеландией и Испанией, проголосвала Венесуэла. Остальные 11 членов Совета Безопасности ООН, включая США, Великобританию, Францию и Украину, поддержали прекращение огня в Алеппо.

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Напомним, восточная часть города Алеппо находилась под контролем повстанцев сирийской оппозиции на протяжении четырех лет. В ходе нового наступления, начатого несколько недель назад, силы Асада, при поддержке российской авиации, сумели отбить у повстанцев уже 12 городских кварталов.

Сирийская оппозиция готова продолжать борьбу против Асада даже после потери Алеппо. Оппозиционеры отмечают факт важности Алеппо, но признают, что в случае потери города у них есть и другие не менее важные населенные пункты.

В связи с боевыми действиями, восточные районы города покинули тысячи мирных жителей. В восточной части Алеппо разбомблены все больницы, дефицит пищи, питьевой воды и медикаментов.

Во вторник, 29 ноября, глава МИД Франции Жан-Марк Эро призвал провести немедленное заседание Совета безопасности ООН, чтобы обсудить ситуацию в сирийском городе Алеппо, опустошенном боевыми действиями.

По материалам: ZN.UA , Голос Америки (русская служба) ,
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Тэги ООН Сирия Алеппо Украина США РФ Франция Китай
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